Jis mirė antradienio vakarą savo namuose Solt Leik Sityje, pranešė Mormonų Bažnyčios atstovas Ericas Hawkinsas.

Th. S. Monsonas daugiau kaip penkis dešimtmečius tarnavo aukščiausiose Bažnyčios vadovybės tarybose. Dėl to jis buvo gerai žinomas kelių kartų mormonams.

Solt Leik Sityje gimęs vyras tapo šios Bažnyčios vyskupu, kai jam buvo 22 metai. Taip pat jis buvo jauniausias iš mormonų „apaštalų“ – šis titulas Th. S. Monsonui paskirtas 1963-aisiais, kai jam buvo 36-eri.

Prieš tapdamas Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios lyderiu, iki 2008-ųjų vasario Th. S. Monsonas ėjo trijų ankstesnių Mormonų Bažnyčios prezidentų kanclerio pareigas.

Kol kas dar nežinoma, kas bus naujasis Mormonų Bažnyčios prezidentas. Vis dėlto manoma, kad, laikantis protokolo, šios pareigos atiteks Russellui M. Nelsonui – ilgiausiai tarnavusiam Dvylikos Apaštalų Kvorumo, vieno iš aukščiausių šios Bažnyčios valdymo organų, nariui.

Vadovaudamas JAV mormonams Th. S. Monsonas pagarsėjo kaip itin santūrus veikėjas. Jis šios savybės neprarado ir per 2008-ųjų ir 2012-ųjų JAV prezidento rinkimų kampanijas, kai Mormonų Bažnyčia buvo atsidūrusi dėmesio centre, nes tuometis respublikonų kandidatas į prezidentus Mittas Romney išpažįsta šią religiją.

Mormonų Bažnyčios lyderis viešumoje pasirodydavo per bažnyčios konferencijas ir šventindamas maldos namus bei skelbdamas religinius tekstus.

Velionis taip pat gerbiamas dėl humanitarinės veiklos. 2008 metais jis prisidėjo prie kampanijos dėl homoseksualų santuokų uždraudimo Kalifornijoje, rėmė mormonų pastangas, kad jų tikėjimo praeitis taptų skaidresnė, taip pat sumažino minimalų misionierių amžių.

Mormonai laikė Th. S. Monsoną šiltu, rūpestingu, mielu ir prieinamu lyderiu, sakė religijotyros docentas Patrickas Masonas iš Klermonto universiteto Kalifornijoje. Pasak jo, Th. S. Monsonas galėdavo mesti visus savo reikalus, kad ligoninėje aplankytų nepasiturinčius žmones. Savo kalbose dukart per metus vykstančiose mormonų suvažiavimuose jis mėgdavo kalbėti alegorijomis, kaip per tikėjimą žmonės gali išspręsti savo rūpesčius.

Jis pabrėždavo mormonų humanitarinės etikos svarbą ir plėtė visame pasaulyje Bažnyčios vykdomas pagalbos po stichinių nelaimių programas, sakė į pensiją išėjęs sociologijos ir religijos studijų profesorius Armandas Maussas iš Vašingtono valstijos universiteto.

„Prezidentas Monsonas visada atrodydavo labiau susidomėjęs, ką darome su savo religija, o ne kuo tikime“, – sakė jis.

Th. S. Monsonas Antrojo pasaulinio karo metais tarnavo JAV Kariniame jūrų laivyne ir nemažai laiko praleido užsienyje. Vėliau Jutos universitete jis baigė verslo vadybos studijas, o Bažnyčios valdomame Brighamo Youngo universitete gavo verslo administravimo magistro diplomą.

Prieš pakviečiamas prisijungti prie Dvylikos Apaštalų Kvorumo, Th. S. Monsonas dirbo sekuliariuose Bažnyčios versluose – reklamos, spausdinimo ir leidybos srityse, įskaitant ir darbą laikraštyje „Deseret Morning News“.

1948 metais jis vedė Frances Beverly Johnson, su kuria susilaukė trijų vaikų, aštuonių anūkų ir 11 proanūkių. Th. S. Monsono žmona mirė 2013-aisiais, būdama 85 metų.

Visą savo gyvenimą Th. S. Monsonas buvo aistringas žvejys ir balandžių, ypač vartiklių veislių, augintojas. Be kita ko, jis mėgo muziką, palaikė skautų organizaciją ir sirgo už Jutos „Jazz“ krepšinio komandą.

Th. S. Monsono palikimas bus susietas su mormonų pastangomis tvirtai priešintis tos pačios lyties asmenų santuokoms, tačiau šalyje didėjant palankumui LGBT bendruomenės atžvilgiu, Mormonų Bažnyčia skatino savo narius būti atviresnių pažiūrų ir užjausti gėjus bei lesbietes.

Vienas įsimintiniausių momentų per jo prezidentavimo laikotarpį įvyko 2012-ųjų spalį, kai per mormonų suvažiavimą jis paskelbė, kad sumažinamas minimalus asmenų, kuriems leidžiama vykti į misijas, amžius. Nuo to laiko į misijas gali vykti merginos nuo 19 metų ir vyresni kaip 18 metų vaikinai. Po šio pakeitimo smarkiai išaugo misionierių skaičius, o daugybei moterų buvo leista tarnauti Bažnyčioje.

R. M. Nelsonui, kuris veikiausiai užims Mormonų Bažnyčios prezidento postą, dabar yra 93 metai, Bažnyčios apaštalu jis tarnauja nuo 1970-ųjų balandžio. Apie jo paskyrimą oficialiai bus paskelbta tik po Th. S. Monsono laidotuvių.

Mormonų Bažnyčią 1830-aisiais Niujorke įkūrė Josephas Smithas. Šis veikėjas tvirtino, kad besimeldžiant viename miškelyje, jam apsireiškė Dievas ir Jėzus, kurie liepė jam įkurti bažnyčią. Šio tikėjimo atstovai vadinami mormonais, nes savo Šventuoju Raštu laiko „Mormono knygą“.