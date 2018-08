U. Avnery mirė pirmadienį Tel Avivo ligoninėje ištikus insultui. Ne vieną dešimtmetį U. Avnery buvo Izraelio taikos šalininkų stovyklos vėliavnešys, nesunkiai atpažįstamas dėl neatskiriama jo įvaizdžio dalimi tapusios žilos spalvos barzdos ir plaukų. U. Avnery, Izraelio valstybę kūrusios kartos atstovas, dalyvavo kare dėl nepriklausomybės, o vėliau užsiėmė leidyba, buvo išrinktas į parlamentą, tapo rašytoju ir aktyvistu. Per 1982 metų Libano karą jis prasmuko į apsiaustą Beirutą pasikalbėti su tuo metu užkietėjusiu Izraelio priešu buvusiu Palestinos išvadavimo organizacijos (PLO) pirmininku Yasseru Arafatu. U. Avnery tvirtai laikėsi pozicijos, kad Palestinos valstybės įkūrimas yra vienintelis būdas užtikrinti taiką demokratiškam Izraeliui su žydų dauguma.

