12 dienų amžiaus berniuką jo motina maitino, kai pirmadienį vakare į kambarį įsibrovė rezusas, naujienų agentūrai AFP sakė vietos policijos viršininko pavaduotojas Prashantas Verma. Pasak jo, beždžionė čiupo vaiką, iššoko lauk ir nubėgo tankiai apstatyto rajono namų stogais. Motinai sukėlus aliarmą vietos žmonės vijosi beždžionę, kuri galiausiai paliko kūdikio lavoną ant vieno pastato stogo. P. Verma nurodė, kad kūdikio mirtis buvo konstatuota atvykus į ligoninę, bet šeima nesutiko su skrodimu, todėl tikslios mirties priežasties – ar mirtis ištiko nukritus, ar dėl įkandimo, ar dėl ko kito – nustatyti neįmanoma. Indijoje yra maždaug 50 mln. beždžionių, o Agroje, kaip manoma, jų gyvena apie 10 tūkstančių. Jos vagia daiktus, trukdo gyventojams, įsibrauna į namus. Agroje dažni incidentai, kai šios makakos užpuola žmones. Praėjusią savaitę mieste beždžionės užpuolė ir sunkiai sužalojo mergaitę. Gegužės mėnesį beždžionės sužeidė du prancūzų turistus, bandžiusius pasidaryti asmenukių prie Tadž Mahal mauzoliejaus. Daugelis beždžionių tampa agresyvios mažėjant jų natūralių buveinių plotams. Šiuos gyvūnus hinduistai šeria pagerbdami dieviškąją beždžionę Hanumaną. Visos šalies oficialių duomenų nėra, bet 2016 metais sostinėje Naujajame Delyje beždžionės apkandžiojo beveik 1,9 tūkst. žmonių. Vienas buvęs sostinės meras 2007 metais žuvo užpultas beždžionių ir iškritęs iš savo namų balkono.

