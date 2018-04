Ministerija nurodė, kad fotoreporteris Yasseras Murtaja, dirbęs Gazoje įsikūrusioje televizijos prodiuserių bendrovėje „Ain Media“, buvo pašautas per penktadienį vykusius susirėmimus. Taip pat buvo paskelbta apie kito sužeisto vyro mirtį, todėl penktadienio neramumų aukų padaugėjo iki devynių. Pasak pareigūnų, Y. Murtaga buvo pašautas pietinėje Chuzaa gyvenvietėje, apgaubtoje tirštų juodų dūmų, kai demonstrantai prie Izraelio sienos padegė daug padangų. Reporteris tuo metu buvo toliau kaip už 100 metrų nuo sienos, dėvėjo neperšaunamą liemenę su užrašu „Press“ (Žiniasklaida) ir laikė fotoaparatą Izraelio kariškiai sakė, kad buvo šaudoma tik į smurto veiksmuose dalyvavusius „kurstytojus“. Pranešimų apie reporterio žūtį kariuomenė kol kas nekomentavo.

