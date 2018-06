Kim Jong-pilas sava mirtimi mirė sulaukęs 92 metų amžiaus. Jis prieš kelis dešimtmečius buvo vienas svarbiausių konservatyvių pažiūrų politikų Pietų Korėjoje. Kim Jong-pilas kartu su prezidentais Kim Young-samu ir Kim Dae-jungu praėjusio amžiaus 9-u ir 10-u dešimtmečiais laikyti įtakingiausiais šalies politikais. Šis laikotarpis Pietų Korėjoje buvo žinomas kaip „trijų Kimų“ era. Šio trejeto valdymą 1980 metais užbaigė karinis diktatorius Chun Doo-hwanas, tačiau „trys Kimai“ grįžo į valdžią po prodemokratinio liaudies sukilimo 1987-aisiais. Kim Jong-pilo politinė karjera prasidėjo 1961 metais, kartu su tuomečiu generolu majoru Park Chung-hee surengė sėkmingą karinį perversmą. Po perversmo Kim Jong-pilas padėjo Park Chung-hee konsoliduoti valdžią, įkurdamas garsiąją Korėjos centrinę žvalgybos agentūrą (KCIA), padėjusią autoritariniam režimui vykdyti represijas. Susiję straipsniai: JAV stabdo daugiau karinių mokymų su Pietų Korėja Pietų Korėjos prezidentas atvyko į Rusiją susitikti su Putinu KCIA turėjo neribotą galią ir nebuvo niekam atskaitinga. Agentūra suiminėdavo, kankindavo ir persekiodavo Park Chung-hee politinius oponentus. Ministro pirmininko pareigas Kim Jong-pilas ėjo 1971–1975 ir 1998–2000 metais, vadovaujant tuomečiam prezidentui Kim Dae-jungui.

