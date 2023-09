Per ilgą savo politinę karjerą D. Feinstein buvo pionierė daugelyje postų. Partijos kolegos vadino ją „legenda“, „ikona“ ir „didvyre“. Pastaruoju metu ji buvo vyriausia amžiumi ir ilgiausiai Kongrese dirbanti senatorė.

Vis dėlto praėjusiais mėnesiais jos politinį darbą temdė diskusijos dėl jos sveikatos būklės: senatorę trauktis, be kita ko, ragino kai kurie partiečiai.

Pranešama, kad dar ketvirtadienį D. Feinstein per balsavimą Senate atidavė savo balsą, o vakare mirė savo namuose JAV sostinėje. Jokia moteris nedirbo už ją Senate ilgiau – jos mandatas truko daugiau nei 30 metų.

D. Feinstein gimė San Franciske. Ji studijavo politiką garsiajame Stanfordo universitete Kalifornijoje, čia greitai prisijungė prie Demokratų jaunimo organizacijos ir pradėjo aktyvią veiklą.

Per savo politinę karjerą D. Feinstein užėmė daug aukštų postų ir neretai buvo pirmoji moteris juose. 1978-aisiais ji, pavyzdžiui, tapo pirmąja San Francisko mere moterimi. 1992 m. politikė buvo pirmoji moteris, išrinkta į Senatą nuo įtakingos Kalifornijos valstijos. Be to, ji buvo pirmoji moteris, vadovavusi Teisėsaugos komitetui bei pirmoji moteris Žvalgybos komiteto pirmininko pareigose.

D. Feinstein ilgai buvo laikoma įtakingu partijos balsu. J

AV prezidentas Joe Bidenas pavadino D. Feinstein „Amerikos pioniere“ ir „tikra novatore“ daugeliui moterų. „Dianne dažnai būdavo vienintelė moteris patalpoje ir pavyzdys tiek daug amerikiečių“, – rašė J. Bidenas.

Demokratas pats kaip senatorius daug metų su D. Feinstein dirbo Senate.