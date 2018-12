Anksčiau buvo skelbta apie tris žuvusius žmones. Per antradienį vakare įvykusią ataką rytiniame Prancūzijos mieste dar daugiau kaip 10 žmonių buvo sužeisti, o daugelio jų būklė tebėra kritinė. Prancūzijos policija ketvirtadienį vakare nukovė 29 metų įtariamą užpuoliką Cherifą Chekattą. Vėliau penktadienį Strasbūrą ketina aplankyti šalies prezidentas Emmanuelis Macronas, pareikšiantis užuojautą žuvusiųjų ir sužeistųjų artimiesiems ir draugams.

