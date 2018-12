Bushas buvo ilgiausiai gyvenęs buvęs JAV prezidentas ir Antrojo pasaulinio karo veteranas.

Nuo 1981 iki 1989 m. jis dvi kadencijas buvo prezidento Ronaldo Reigano viceprezidentu, iškart po to tapo 41-uoju JAV prezidentu.

Per rinkimus 1992 metais Bushą nugalėjo demokratas Bilas Klintonas.

BREAKING: Former President George H.W. Bush has died at age 94. pic.twitter.com/K0QrPZzg6R

— NBC News (@NBCNews) December 1, 2018

Dž. H. V. Busho sūnus 2001-2009 ėjo JAV prezidento pareigas.

„Jebas, Neilas, Marvinas, Doro ir aš su liūdesiu pranešame, kad po 94 nuostabių metų mūsų brangus Tėtis mirė“, – sakoma jo sūnaus – irgi buvusio prezidento – George'o W. Busho pranešime, paskelbtame per „Twitter“ šeimos atstovo.

„George'as H. W. Bushas buvo iškiliausio charakterio žmogus ir geriausias tėtis, kokio galėtų prašyti sūnus ar dukra“, – pridūrė jis.

Tik keliais mėnesiais anksčiau, balandį, mirė G. H. W. Busho žmona ir pagarbą pelniusi buvusi pirmoji šalies ponia Barbara Bush. Ši, anot jo, „mieliausia moteris pasaulyje“ buvo G. H. W. Busho sutuoktinė 73 metus.

Mirdamas jis paliko penkis vaikus ir 17 vaikaičių.

Planai dėl G. H. W. Busho laidotuvių bus paskelbti artimiausiu laiku, pridūrė šeimos atstovas.

Šis JAV užsienio politikai daug nusipelnęs lyderis 1990 metais paskelbė „naująją pasaulio tvarką“ ir išvarė Irako pajėgas iš okupuoto Kuveito, bet jo karinis įsiveržimas Vidurio Rytuose tapo tolesnio chaoso tame regione šaukliu.

Naval Aviation mourns the passing of our 41st President, George H.W. Bush, a Naval Aviator, statesman, and humble public servant. His legacy lives on in those who don the cloth of our great nation and in the mighty warship which bears his name, @CVN77_GHWB. May he Rest In Peace. pic.twitter.com/0COuk6veDV

— flynavy (@flynavy) December 1, 2018

Šis apdovanojimų pelnęs karo lakūnas ir buvęs Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovas prezidento pareigas ėjo tik vieną kadenciją. 1992 metais, ekonomiką ištikus nuosmukiui, jis pralaimėjo rinkimus demokratui Billui Clintonui.

Anot politologų, G. W. Bushas nebuvo geros nuomonės apie Donaldą Trumpą ir 2016-ųjų lapkritį nebalsavo už jį, nors šis buvo jo partijos kandidatas. D. Trumpas nedalyvavo Barbaros Bush laidotuvėse. Jis pranešė nedalyvausiantis ceremonijoje „iš pagarbos Bushų šeimai“.

Buvęs prezidentas demokratas Barackas Obama pareiškė, kad Amerika prarado „patriotą ir kuklų tarną“. „G. H.W. Bushas savo gyvenimą pašventė šaliai, kurią mylėjo“, - sakoma B. Obamos ir jo žmonos Michellės pareiškime.

G. H. W. Bushas buvo gerbiamas politinės dinastijos patriarchas. Jo sūnus G. W. Bushas Baltuosiuose rūmuose praleido dvi kadencijas. Sūnus Jebas dvi kadencijas buvo Floridos gubernatorius. G. W. H. Bushas buvo ilgiausiai gyvenęs JAV prezidentas.

Dabartinis JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pagerbė mirusį lyderį ir gyrė jo visą gyvenimą trukusią tarnybą savo šaliai, taip pat „nesvyruojančią lyderystę“ paskutiniosiomis Šaltojo karo dienomis.

„Melania ir aš prisidedame prie sielvartaujančios tautos, gedėdami buvusio prezidento George'o H. W. Busho netekties“, – sakoma D. Trumpo pareiškime, paskelbtame iš Buenos Airių, kur jis yra išvykęs dalyvauti Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime.

„Savo neatsiejamu originalumu, nuginkluojančiu sąmoju ir nesvyruojančiu įsipareigojimu tikėjimui, šeimai ir šaliai prezidentas Bushas įkvėpė ištisas amerikiečių kartas viešajai tarnybai“, – pridūrė valstybės vadovas.

41-asis JAV prezidentas, užsienio politikos realistas, 1989 metais paskelbė „naująją pasaulio tvarką“, vedusią prie didžiulį sukrėtimą sukėlusio, bet daugiausiai taikus Sovietų Sąjungos subyrėjimo.

Jis taip pat subūrė precedento neturėjusią koaliciją, 1991-aisiais įveikusią Irako autoritarinį lyderį Saddamą Husseiną, bet jo nenuvertusią. Tačiau jo karinis įsiveržimas Vidurio Rytuose tapo tolesnio chaoso tame regione šaukliu.

