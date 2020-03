Šalyje vien per ketvirtadienį patvirtintos 427 minėto viruso aukos, o Kinijoje iki šiol patvirtintos 3249 mirtys nuo šio viruso sukeltos ligos.

Tačiau kiek oficiali statistika Kinijoje atspindi tikrąją padėtį ir kokie čia yra tikrieji skaičiai, nežinoma. Kinija keliskart keitė infekcijų skaičiavimo metodika. Manoma, kad tikrieji skaičiai didesni ir Italijoje.

Kinija vis dar kasdien praneša apie naujus mirties atvejus. Oficialiais ketvirtadienio duomenimis, mirusiųjų padaugėjo dar aštuoniais iki 3 245. Iš viso žemyninėje Kinijoje užregistruoti 80 928 infekuotieji, daugiau kaip 66 000 jų pasveiko.

Italijoje infekuotųjų skaičius jau siekia per 41 000. Diena anksčiau jų buvo 35 700. Mirusiųjų skaičius Italijoje per parą išaugo 427.

Mirusiųjų skaičius Italijoje, lyginant su infekuotųjų, yra neįprastai didelis. Tai gali lemti kelios priežastys. Čia gyvenimo trukmė yra viena ilgiausių pasaulyje. Be to, seneliai su vaikais ir anūkais neretai gyvena vienuose namuose. Dėl to užsikrėtimo pavojus yra didesnis.

Iki šiol pasaulyje užfiksuoti 9345 mirties atvejai nuo koronaviruso, užsikrėtusiųjų skaičius siekia beveik 230 tūkst. Skaičiuojama, kad Italijoje užsikrėtė iš viso 35713 žmonių. Dėl šio skaičiaus Italija užima antrą vietą po Kinijos pagal užsikrėtimų skaičių. Karantinas Italijoje įvestas nuo kovo 9-os dienos.

Europoje užsikrėtusiųjų skaičius perkopė 100 tūkst.

Europoje užregistruotų užsikrėtimo naujuoju koronavirusu SARS-nCOV-2 atvejų skaičius peržengė 100 tūkstančių, rodo ketvirtadienį vakare paskelbti naujienų agentūros AFP apibendrinti duomenys.

Remdamasi oficialiais šaltiniais, agentūra nurodė, kad iki ketvirtadienio 17 val. Grinvičo (19 val. Lietuvos) laiku Europoje buvo užregistruota 100 470 koronaviruso infekcijos COVID-19 atvejų. Iš šių pacientų mirė 4 752 žmonės – tai yra, daugiau negu Azijoje, kur užsikrėtė mažiausiai 94 253 žmonės, o 3 417 mirė.

Šis diagnozuotų atvejų skaičius atspindi tik nedidelę dalį visų užsikrėtimų, nes daugelis šalių testus atlieka tik asmenims, kuriems pasireiškia sunkiausi simptomai.