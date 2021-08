Minsko gyventojai: dabar visas miestas knibždėte knibžda irakiečių

Pasak zerkalo.io, pagal telefono numerį, kuris buvo nurodytas svetainės „kepurėlėje“, paieškos sistema išmeta nuorodas į Irako turizmo bendrovės, organizuojančios, be visų kitų, ir keliones į Baltarusiją, puslapius socialinėje žiniasklaidoje. Feisbuke net galima rasti kelionių į Baltarusiją kainas.

Liepos 27-osios publikacijoje, jeigu tikėsime socialinėje žiniasklaidoje inkorporuotu vertėju, parašyta: „Viešbutis (3 žvaigždučių), aštuonios dienos – 700 JAV dolerių. Viešbutis (4 žvaigždučių), aštuonios dienos – 800 JAV dolerių. Į kainą įeina skrydis, įvažiavimo į šalį dokumentas, viešbučiai, pusryčiai, ekskursijos“.

Tačiau pačioje pokalbių svetainėje kalbama ne tik apie turizmą, bet ir apie emigraciją per Baltarusiją. Kai kurie pokalbio dalyviai, vėlgi jeigu tikėsime mašininiu vertimu iš arabų kalbos, atviru tekstu rašo: „Noriu emigruoti“. Ten taip pat figūruoja kelionių į Baltarusiją kainos, taip pat naujausių žinių iš žiniasklaidos apie įvykius Baltarusijos-Lietuvos pasienyje.

Be to, sprendžiant iš žinučių pokalbių svetainėje, galima spėti, kad ten yra ir tokių asmenų, kuriems vis dėlto pavyko nusigauti į Lietuvos pusę.

Kaip pažymi vieno iš Minsko viešbučių darbuotoja, pas juos apsistodavę emigruoti į kurią nors kaimyninę šalį per Baltarusijos pasienį norintys žmonės „visada būdavo iš Kamerūno, Nigerijos, Siera Leonės ir kitų šalių“.

„Bet anksčiau jų buvo vienetai, ir juos tiksliai atsekdavo mūsų migracinė tarnyba. Jos specialistai visada susisiekdavo su viešbučių darbuotojais. O dabar pas mus atvyksta ištisos irakiečių grupės. Dabar juos priima daugelis mūsų kelionių agentūrų, dirbančių įvažiuojamo turizmo srityje. Bet atvykimas į Baltarusiją, kiek pati matau, visiškai legalus: žmonės turi vizas, draudimus, numatytos ekskursijos, – pabrėžia pašnekovė. – Jie paprastai atvyksta pas mus 10-14 dienų, nes Irako piliečiai, atskridę į Baltarusiją, turi saviizoliuotis, tai yra, pagal įstatymą jie turi likti viešbučių numeriuose dešimt dienų. Kodėl pagal įstatymą? Nes faktiškai jo mažai kas laikosi, na niekas jų ir netikrina.“

Anksčiau, sako darbuotoja, jų viešbutis taip pat netikrino, kaip užsieniečiai laikosi saviizoliacijos reikalavimų. Ir priduria, kad „šia prasme, sąmoningiausi yra kinai, jie iš tikrųjų sėdi numeriuose tiek, kiek reikia.“

„Galiu pasakyti tiksliai: dabar visas Minskas knibždėte knibžda irakiečių. Tarsi kažkas būtų davęs komandą „bėgti!“, ir visi pasileido bėgti. Čionai atvyksta ne tik vyrai, bet ir moterys su vaikais, netgi su visomis šeimomis. Pasitaiko ir nėščiųjų. Dar liepą jie atvykdavo organizuotomis grupėmis, o dabar ir po vieną apsigyvena. Šie pastarieji pavieniai atvykėliai rodo didžiulį nepasitenkinimą, kai viešbutyje neatsiranda laisvų vietų. Visi šie žmonės dažniausiai atrodo padoriai: deramai apsirengę, su brangiais išmaniaisiais, papuošalais. Kai išgirsta, kokie pas mus atlyginimai, pagalvoja, kad tiek mokama už savaitę, – toliau pasakoja viešbučio darbuotoja. – Įdomu pastebėti, kad kai kurie irakiečiai tik trumpam pasirodo viešbutyje, pabendrauja su mūsų viešbučio gyventojais, o vėliau dingsta. Kur, nežinau. Gal skrenda namo. Kai atvyksta nauja partija žmonių, vėl apsireiškia. Be to, kartkartėmis matau pas mus Turkijos piliečius, kurie bendrauja su irakiečiais, apsistojančiais pas mus, bet vėliau jie irgi dingsta.“

Kol užsieniečiai gyvena viešbučiuose, pasak pašnekovės, moterys dažniausiai sėdi numeriuose su vaikais. Vyrai bendrauja tarpusavyje, važinėja į Zybickajos gatvę, į prekybos centrą „Galerija Minsk“, į MTS operatorės padalinius (kažkodėl pasijungia būtent šias SIM korteles), į kavinę „Iskander“ arba užsisako maisto iš kavinės „Garaž“ arba „Dominos“.

„Kur dingsta vėliau šie žmonės, vėlgi tiksliai nežinau. Galiu tik pasakyti, kad atgal į Iraką tikrai išvyko viena šeima. Be to, kiek anksčiau namo buvo deportuota keletas žmonių“, – kalbėjo moteris.

Viešbučio darbuotoja teigia, kad tarp čia apsistojusių gyventojų nepastebėta asmenų su kokiais nors smurto pėdsakais.

„Bet pas mus gyvena tik maža dalis užsieniečių, gal kažkas ir buvo, – neatmeta tokios galimybės pašnekovė. – Bet tikrai buvo asmenų, pabuvojusių pasienyje. Tai žinau iš to, kad porą žmonių buvo pastebėta vaizdo įraše iš pasienio, o vėliau atėjo pas mus apsigyventi. Jie atrodė gerai. Ir apie Baltarusijos pasieniečius atsiliepė teigiamai. Sakė, kad jie jiems duodavo vandens ir maisto. Tik viena šeima skundėsi, kad Lietuvos pasieniečiai su jais elgęsi blogai. Kalbėjo, kad Lietuvoje juos mušę lazdomis. Tiesa ar ne, sunku pasakyti, taip pat neaišku, ar kas nors šiuos žmones lydi iki mūsų pasienio. Dažnai girdžiu, kaip jie, prieš išvykdami, kviečia taksi į miestą. Arba prašo viešbučio darbuotojų iškviesti taksi. Dažniausia irakiečiai važiuoja prie viešbučių „Turist“, „Time“ ir „Jubileiny“.

Pašnekovė taip pat pažymėjo, kad pas juos šiomis dienomis turėjo atvykti nauja grupė iš Irako, bet ji čia neapsigyveno.

Savaitgalį skelbta, kad Irakas neterminuotam laikotarpiui stabdo visus keleivinius skrydžius į Minską. Iš Irako į Baltarusijos sostinę skris tik tušti lėktuvai, parsigabenantys Irako piliečius atgal, skelbė šios šalies Civilinės aviacijos administracija.

„Remiantis Vyriausybės nurodymais, Irako Civilinės aviacijos administracija skelbia stabdanti visus skrydžius iš Irako į Minską su „Iraqi Airways“ kompanija ar kitais nacionaliniais vežėjais, veikiančiais šalyje, iki tolimesnio pranešimo“, – rašyta feisbuke penktadienį paskelbtame įraše.

„Bus leidžiami tik skrydžiai iš Baltarusijos tam, kad būtų grąžinti Irako piliečiai. Šie lėktuvai iš Irako išskris be keleivių“, – priduriama jame.

Anksčiau praėjusią savaitę apie skrydžių stabdymą savaitei buvo pranešusi ir pati valstybinė kompanija „Iraqi Airways“, tačiau Minską vis dar pasiekdavo privačios kompanijos „Fly Baghdad“ lėktuvai. Tiesa, ir šios kompanijos vėliau šią savaitę planuoti skrydžiai buvo atšaukti.

Šiemet sieną iš Baltarusijos į Lietuvą perėjo daugiau kaip 4 tūkst. neteisėtų migrantų. Dauguma jų – irakiečiai.

Lietuva dėl išaugusios neteisėtos migracijos yra paskelbusi ekstremalią situaciją. Šalies pareigūnai laikosi pozicijos, jog išaugę migracijos srautai yra organizuota Minsko režimo akcija prieš Lietuvą.

Lietuvai šią savaitę pradėjus taikyti apgręžimo priemones, neteisėtų migrantų srautai per Baltarusijos sieną gerokai sumažėjo, tačiau išaugusius neteisėtus sienų kirtimus dažniau fiksuoja kaimyninės Lenkija ir Latvija.

Taksistai: šie žmonės tikrai ne skurdžiai

Baltarusijos sotinės taksistai sako, kad irakiečiai būriuojasi ir sanatorijoje „Junost“: prie Minsko, ir restoranų-viešbučių komplekse „Rivjera“.

„Jų iš tikrųjų pilna ne tik Minske, bet ir užmiestyje jų daug. Irakiečiai užsisako pas mus iš ten po tris-penkias mašinas. Sėdasi kokios dvi dešimtys žmonių, ir visi važiuoja, pavyzdžiui, prie viešbučio „Minsk“. Mano pastebėjimais, šie žmonės dažnai vienas kito nė nepažįsta. Ir, mano akimis, jie tikrai ne kokie pabėgėliai. Turi gerus, brangius telefonus – naujausius „iPhone“ modelius. Kai atsiskaito, jų piniginėse visada yra ir eurų, ir dolerių, ir rublių. O štai drabužiai, taip, kartais susidarydavo įspūdis, kad jie dešimt metų sandėliuke pūpsojo. Nešioja daug aukso papuošalų“, – apibūdina savo užsienio keleivius taksistas.

Pasak taksisto, kai kurie iš jų išsikviečia taksi ir nori važiuoti į Gardiną.

„Sakau, kelionė iki viešbučio Gardine atsieis 300 dolerių. Jie neprieštarauja, pasirengę mokėti. Noriu pasakyti, kad šie žmonės tikrai ne skurdžiai. Pasitaiko, irakiečiai išsikviečia automobilį iš viešbučio į kitą vietą Minske – parduotuvę ar kitą viešbutį. Ir pakeliui pradeda klausinėti taksisto: ar galėtų jis juos iki pasienio nuvežti? Arba gal pažįsta ką nors, kas juos ten pavėžėtų. Bet niekas iš normalių, patyrusių taksistų iš Minsko prie pasienio nei už 300, nei už 500 dolerių neveš. Net jeigu toks užsakymas būtų apiformintas per tarnybą, kaip įprasto kliento. Žinau, kad anksčiau du taksistai buvo sučiupti tą darant. Ir jie turėjo didžiulių nemalonumų su teisėsaugininkais. Galima net „sėsti“ už imigrantų pavėžėjimą iki pasienio“, – pasakojo taksistas.

O štai iš Gardino, spėlioja pašnekovas, galbūt kažkas ir veža. „Jie turi vietinius numerius. Yra skirtumas, kai prie sienos mašina su Minsko numeriais ir kai su Gardino“, – sako jis. Tačiau taksisto nuomone, tuo greičiausiai užsiima kažkokie kiti žmonės, neturintys jokio ryšio su taksi tarnyba.

„Anksčiau taip nebūdavo. Tiek daug irakiečių mes niekada nesame matę. Jie masiškai surenkami iš oro uostų į Minską, bet nematau, kad jie lygiai taip pat masiškai būtų vėliau parvežami į oro uostą. Žinoma, dalis išskrenda, bet jų ne tiek daug, kiek atvykstančių. Ir dar: daugelis jų turi čia žmonių, kurie kalba rusiškai. Dažnai pasitaiko, kad jie nesugeba paaiškinti taksistui, kur važiuoti. Tuomet kažkam skambina ir paduoda telefoną vairuotojui. Kitapus ragelio žmogus, kad ir nešvaria rusų kalba, paaiškina“, – zerkalo.io kalbėjo jis.

Kaip pažymi portalas, pokalbių svetainėse ir grupėse, kur tarpusavyje bendrauja irakiečiai, esama baltarusiškų telefonų numerių ir nuotraukų žmonių, į kuriuos galima kreiptis kaip į pervežėjus. Bet visose zerkalo.io rastose nuotraukose vyrai nė iš tolo neprimena slavų. Portalo redakcija sako skambinusi vienam iš jų, bet ryšys buvo neprieinamas.

Gardine žurnalistai rado taksistų, kurie sutiko papasakoti, ar jiems dažniau tenka aptarnauti irakiečius ir kitus užsieniečius ir ar jie jų prašo pavėžėti iki sienos.

„Dabar užsieniečiai tiesiog srautais vyksta prie sienos, – nuo to savo pasakojimą pradėjo vienas iš pašnekovų. – Kaip anksčiau būdavo? Jeigu veži akivaizdžiai migrantus prie sienos, reikėdavo būtinai pranešti apie tai pasieniečiams. Dar sausį vežiau tris kubiečius prie sienos. Anksčiau prieš pat pasienį stovėdavo mobilieji postai. Specialiai pravažiavau pro tokį postą ir pridaviau pasieniečiams migrantus. Jie dar norėjo mane nubausti, bet surašė protokolą ir paleido.“

Anksčiau, pasakojo taksistas, prie pasienio važiuodavo afroamerikiečiai.

„Jie pas mus Gardine susirinkdavo tam tikruose bendrabučiuose, iš vieno punkto išsikviesdavo penkias-šešias mašinas, ir po 20-30 žmonių per kartą būdavo išvežami sienos link, Druskininkų kryptimi. Jie būdavo vežami iki kontrolės punkto, tada ten išlipdavo, ir visa minia bėgdavo į mišką“, – pasakojo jis.

„Dabar plūsta irakiečiai ir iraniečiai. Kartą taksi išsikvietė patys pasieniečiai. Atvykstame, o ten stovi keletas tarnybinių automobilių ir kokie septyni irakiečiai. Mums liepė išvežti juos ir paleisti kur nors Gardine, mes juos išsodinome traukinių stotyje. Nuo sienos į miestą juos pargabena retai, tris-keturis kartus per savaitę. Daugiausia veža prie sienos. Ir dažniausiai Lietuvos link, Druskininkų kryptimi. Arba Porečjė. Mėginau su jais bendrauti anglų kalba, jie sunkiai supranta. Daugiausia kalba savo kalba. Iš to, ką kalbėjo, supratau, kad jie bijo karo ir nori išvykti į Europą, – pasakojo vaikinas. – Prieš kelias dienas per raciją kolegos sakė, kad kažkas neaiškaus vyksta pasienio poste Belušo gatvėje, Gardine. Ten išlaipino kažkokius žmones iš autobusų, o tada išstatė kordoną, kad niekas neprivažiuotų.“

Apie tai, kad Gardine šiuo metu daug Irako piliečių, pasakojo dar vienas taksistas. Jis atsisakė pasakoti, ką jie veikia mieste ir kur važinėja, bet patvirtino, kad daugelis kviečiasi automobilius ir vyksta prie sienos.

Pasienio gyventojai: išlaipino žmones ir išvyko

Pasienio gyvenviečių gyventojai zerkalo.io pasakojo, kad pastaruoju metu yra ne kartą matę užsieniečių šalia sienos.

„Nuvykau pas tėvus, jie gyvena Pastovių rajone, kaime, įsikūrusiame netoli pasienio perėjimo punkto. Prie pat pasienio posto „Lyntupy“ privažiavo du mikroautobusai, vairuotojai išlaipino žmones ir išvyko. Vietos gyventojai, kaip girdėjau, iškvietė miliciją, bet ta labai ilgai nesirodė, pasak jų – apie keturias valandas. Kas buvo toliau, nežinau“, – sakė jis.

Ašmenos rajono vietiniai gyventojai taip pat sakė matę netoli sienos grupes užsieniečių.

„Juos automobiliais atveža mūsų vairuotojai. Iš išvaizdos matyti, kad slavai. Anksčiau tokius persikėlimus netoli sienos labai įdėmiai stebėdavo pasieniečiai ir nieko panašaus nebūdavo. O dabar kažkaip labai daug atvyksta mašinų“, – pasakojo vieno iš pasienio kaimų gyventoja.

Pirmadienį Irako užsienio reikalų ministerijos atstovas Ahmedas Al-Sahhafas pranešė, kad per dvi artimiausias dienas iš Minsko bus išgabenta apie 280 migrantų.

Irako oro linijų lėktuvai per dvi artimiausias dienas išgabens iš Minsko apie 280 migrantų irakiečių, kurie šiuo metu yra Baltarusijos sostinėje.

„Aviacijos bendrovės „Fly Bagdad“ lėktuvas šiandien atliks skrydį iš Minsko į Bagdadą su daugiau kaip 80 keleivių“, – pažymėjo A. Al-Sahhafas, kurio citata pateikiama oficialioje Irako URM „Facebook“ paskyroje.

Pasak jo, antradienį numatytas dar vienas evakuacinis skrydis. „Dabar turimais duomenimis, šiuo reisu iš Minsko į Irako sostinę turėtų būti parskraidinta apie 200 žmonių“, – informavo diplomatas.

Kiek irakiečių vis dar Minske ir yra pasiruošę kirsti Baltarusijos sieną, nėra žinoma.