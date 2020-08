Šiuo metu prie Vyriausybės rūmų Minske susirinkę keli tūkstančiai žmonių protestuotoja prieš rinkimų rezultatus ir smurtą Baltarusijoje.

Bbc.com reporteriai užfiksavo jaudinančius vaizdus, kuomet kariai nuleidžia skydus taip pareikšdami, kad yra kartu su žmonėmis. Protestuotojai jiems dėkoja.



Tačiau Minsko gyventojai iš kitų vietų informuoja, kad Vyriausybės rūmų link juda karinės technikos kolona su kareiviais.

Reports that the internet in Minsk has been switched off once again, as military vehicles head to Independence Square. We’ll likely be getting reports of hundreds more detained soon enough pic.twitter.com/C05lElkhCM