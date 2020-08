Vidaus reikalų ministerijos atstovė Volha Čemodanova tvirtino, kad „sustabdyti“ žurnalistai bus paleisti patikrinus jų dokumentus.

„Šiandien žurnalistai buvo nuvežti (ne sulaikyti!) į Minsko miesto Oktiabrskoje rajono vidaus reikalų skyrių patikrinti dokumentų, patvirtinančių jų profesinės veiklos teisėtumą“, – savo „Telegram“ kanale rašė V. Čemodanova.

NEW: Two dozen journalists arrested today in #Minsk , #Belarus pic.twitter.com/OLViL8DRj7



Registruotų žiniasklaidos priemonių žurnalistai, taip pat Užsienio reikalų ministerijos akredituoti užsienio žurnalistai bus paleisti, sakė ji.

Minsko miesto vykdomojo komiteto Vidaus reikalų vyriausiosios valdybos atstovė Natalia Hanusevič sakė, kad jie buvo sulaikyti „tapatybėms nustatyti“ ir kad jie vežami į rajono vidaus reikalų skyrių.

Portalas tut.by pranešė, kad tarp sulaikytųjų buvo jo darbuotojų, taip pat „Radio Svoboda“ (Laisvės radijo), „Reuters“, „Naša Niva“, AP, „BelaPAN“, „Belsat“ ir TASS žurnalistų.

Leidinys „MBCh Media“, remdamasis savo korespondentu, taip pat pranešė, kad „Minske, Laisvės aikštėje, milicija „dokumentų patikrinimui“ įsodino į mikroautobusą „MBCh Media“ korespondentą ir apie 10 kitų žurnalistų“.

Leidinio duomenimis, iš viso sulaikyti maždaug 20 žmonių.



Protestuotojai vakare surengė planuotas eitynes nuo stačiatikių Šventosios Dvasios katedros Laisvės aikštėje iki katalikų Raudonosios bažnyčios Nepriklausomybės aikštėje.

Pasak liudininkų, protesto akcijoje dalyvauja apie tūkstantis žmonių su plakatais ir vėliavomis. Pro šalį važiuojantys automobilių vairuotojai jiems palaikymą reiškia spausdami garso signalus.

Another big protest in #Belarus capital #Minsk this evening.

People are heading away from Freedom Square now pic.twitter.com/2hJCExqEiY