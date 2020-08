Minske – taikus protestas prie Vyriausybės rūmų: minia ir kariai nusiteikę taikiai

Nemaža dalis atvykusiųjų – Minsko traktorių gamyklos darbuotojai, kurie ėjo kolona Minsko gatvėmis. Kai žmonės atvyko į aikštę, čia įsikūrusi Raudonoji bažnyčia pradėjo skambinti varpais.

Keli tūkstančiai žmonių stovi prie įėjimo į Vyriausybės rūmus ir skanduoja „Išeik“, „Skaičiuok balsus“, „Tegyvuoja Baltarusija“.

Vyriausybės rūmus saugantys apsauginiai žmonių nevaiko, žmonės šaukia jiems „Šaunuoliai“.

Anot „Telegram“ kanalų, merginos puolė apkabinti kordone stovinčius saugumo pajėgų pareigūnus.

Jie, savo ruožtu, atsargiai nustūmė protestuotojus toliau nuo Vyriausybės rūmų pastato. Žmonės šiek tiek pasitraukė, bet aikštės nepaliko.

Gatvės neuždarytos, toliau veikia viešasis transportas. Žmonės skanduoja „Tegyvuoja Baltarusija!“, „Skrisk!“, „Rinkimai!“. Protesto akcija vyksta taikiai.

Maždaug 100–120 žmonių grupė atsisėdo priešais Lenino paminklą prie įėjimo į Vyriausybės rūmus. Saugumo pajėgų pareigūnai stovi nejudėdami, niekaip nereaguoja į tai, kas vyksta.

Vyriausybės rūmų kordone yra 30–40 vidaus kariuomenės karių. Kartais prie jų prieina merginos su gėlėmis ir užduoda klausimus, taip pat ir apie galimą protestuotojų sulaikymą. Atsakydamas vienas iš saugumo pareigūnų teigė, kad jei žmonės ir toliau elgsis taip pat kultūringai ir taikiai, tada „nieko neatsitiks“.

„Kiek jūsų, o kiek mūsų. Jei bus taip, kaip yra dabar, niekas jūsų nepalies“, – sakė pareigūnas.

Reports that the internet in Minsk has been switched off once again, as military vehicles head to Independence Square. We’ll likely be getting reports of hundreds more detained soon enough pic.twitter.com/C05lElkhCM