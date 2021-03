Pasak „Viasna“, grupė nežinomų kaukėtų asmenų apie 18 val. vietos (19 val. 30 min. Lietuvos) laiku įsiveržė į renginį, vykusį verslo klube „Imaguru“. Vėliausiais duomenimis, buvo sulaikyti 26 asmenys.

Be to, Baltarusijos žurnalistų asociacija (BAŽ) per susirašinėjimo platformą „Telegram“ pranešė, kad per konferenciją taip pat buvo sulaikytas žurnalistas Arciomas Liava.

Kaip pranešama, tarp konferencijos dalyvių buvo opozicinės Koordinacinės tarybos nariai Andrejus Jahoravas ir Vitalis Rymašeuskis.

Koordinacinė taryba per „Telegram“ parašė, kad A. Jahoravas buvo nuvežtas į areštinę.

Baltarusijoje jau kelis mėnesius tęsiasi masiniai protestai prieš rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų, rezultatus. Opozicija ir Vakarų demokratijos tuos rinkimus laiko suklastotais.

Minsko režimas ėmė malšinti tas demonstracijas, panaudodami gumines kulkas, ašarines dujas ir vandens patrankas. Šie saugumo pajėgų veiksmai pareikalavo kelių žmonių gyvybių. Tūkstančiai žmonių atsidūrė už grotų, o dar šimtai teigia, jog buvo kankinami sulaikymo vietose.

Europos Sąjunga pasmerkė susidorojimą su protestuotojais ir paskelbė sankcijų A. Lukašenkai bei jo sąjungininkams.