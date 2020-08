Minske ketvirtą dieną tęsiasi protestai: žmonės rikiuojasi į gyvąsias grandines, pranešama apie sulaikytus žurnalistus

Vietose, kur ankstesnėmis dienomis vyko protestai, pozicijas užėmė saugumo pajėgos ir milicija.

Nesiliaujant smurtui Baltarusijos gatvėse imta vis garsiau kalbėti apie milicijos pareigūnų nenorą naudoti jėgą prieš savo piliečius. Socialinius tinklus apskirejo nuotraukos su pavieniais pareigūnais, stojančiais protestuotojų pusėn.

Vienas tokių – 17 metų tarnavęs milicijos pareigūnas Jegoras, savo paskyroje paskelbęs apie atsistatydinimą ir parašęs „Mano sąžinė švari. Milicija su tauta“.

“17 years of service over. My conscience is clear. Police with the people.” A Belarusian police officer resigns in protest over brutal tactics of his fellow officers against peaceful demonstrators. Several instances now of police and military officers siding with protesters. pic.twitter.com/gOtMmp1iwC