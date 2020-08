Minske ketvirtą dieną tęsiasi protestai: pareigūnai panaudojo ašarines dujas, patvirtinta protestuotojo mirtis

Pareigūnai panaudojo ašarines dujas, patvirtinta protestuotojo mirtis Gomelyje

Šiaurės vakariniame Minsko mikrorajone saugumo pajėgos trečiadienį panaudojo prieš protestuotojus ašarines dujas, žmonės slepiasi šalia esančių namų laiptinėse, pranešė portalas tut.by.

Kaip pranešama, tame rajone ant kelio iš suoliukų pastatyta barikadų, užtvertos kelios eismo juostos.

Prie vietos prekybos centro atvežta vandens patranka, atvyko OMONo pareigūnai.

Tuo metu Baltarusijos tyrimų komitetas trečiadienį patvirtino, kad mirė 25-erių vaikinas, kuris buvo sulaikytas sekmadienį pietrytiniame Gomelio mieste. Jam buvo skirta 10 parų arešto už dalyvavimą nesankcionuotuose protestuose.

Tyrėjų teigimu, vaikino mirties priežastis neaiški. Tuo metu „Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“ (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) citavo to jauno vyro motiną, kuri sakė, kad jis turėjo širdies problemų ir ištisas valandas buvo laikomas milicijos furgone.

Nesiliaujant smurtui Baltarusijos gatvėse imta vis garsiau kalbėti apie milicijos pareigūnų nenorą naudoti jėgą prieš savo piliečius. Socialinius tinklus apskirejo nuotraukos su pavieniais pareigūnais, stojančiais protestuotojų pusėn.

Vienas tokių – 17 metų tarnavęs milicijos pareigūnas Jegoras, savo paskyroje paskelbęs apie atsistatydinimą ir parašęs „Mano sąžinė švari. Milicija su tauta“.

“17 years of service over. My conscience is clear. Police with the people.” A Belarusian police officer resigns in protest over brutal tactics of his fellow officers against peaceful demonstrators. Several instances now of police and military officers siding with protesters. pic.twitter.com/gOtMmp1iwC