Minske keli šimtai baltai apsirengusių moterų susikibo į gyvąją grandinę

„Liaukitės mus mušę! Tiesiog norime, kad būtų sąžiningai suskaičiuoti balsai, – sakė viena iš akcijos dalyvių. – Atėjome tuščiomis rankomis, be ginklų – kaip ir kiti taikūs protestuotojai. Smurtą naudoja tik viena pusė.“

Kaip praneša portalas „Naša Niva“, milicija paragino moteris išsiskirstyti. Padėjusios gėlęs jos ėmė skirstytis, sudėjusios rankas už galvos, tačiau sustojo ir vėl susikibo į gyvąją grandinę. Moterys vėl ėmė raginti miliciją nebenaudoti jėgos.

Netrukus prie protesto akcijos dalyvių privažiavo omonininkai. Dalis moterų išsiskirstė.

This morning in #Minsk, #Belarus, some 250 women wearing white formed a solidarity chain to support victims of police brutality in the last 3 days of #protests:pic.twitter.com/gADERgi70K