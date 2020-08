Vidaus reikalų ministerijos atstovė Volha Čemodanova tvirtino, kad „sustabdyti“ žurnalistai bus paleisti patikrinus jų dokumentus.

„Šiandien žurnalistai buvo nuvežti (ne sulaikyti!) į Minsko miesto Oktiabrskoje rajono vidaus reikalų skyrių patikrinti dokumentų, patvirtinančių jų profesinės veiklos teisėtumą“, – savo „Telegram“ kanale rašė V. Čemodanova.

Tiesioginio eterio metu Nepriklausomybės aikštėje buvo sulaikyti „Radio Svoboda“ (Laisvės radijo) korespondentas Alehas Hruzdilovičius ir operatorius Andrejus Rabčykas.

Kiek vėliau Baltarusijos žurnalistų asociacija informavo, kad Nepriklausomybės aikštėje sulaikyti dar apie 10 žurnalistų.

Portalo tut.by teigimu, jėgos struktūrų pareigūnai reikalavo, kad žurnalistai nefilmuotų įvykių aikštėje.

Protestuotojai ketvirtadienį surengė eitynes nuo stačiatikių Šventosios Dvasios katedros Laisvės aikštėje iki katalikų Raudonosios bažnyčios Nepriklausomybės aikštėje.

Pasak liudininkų, protesto akcijoje dalyvavo apie tūkstantis žmonių su plakatais ir vėliavomis. Pro šalį važiuojantys automobilių vairuotojai jiems palaikymą reiškė spausdami garso signalus.

Be to, sulaikomi protestuotojai. Pareigūnai apsupo protesto prie Raudonosios bažnyčios dalyvius, pasirinktinai vedasi vyrus į furgonus sulaikytiesiems vežti.

Žmogaus centro „Viasna“ duomenimis, Minske iš viso buvo sulaikyti beveik 100 žmonių.

„Šiandien Minske per taikią protesto akciją sulaikyti 97 žmonės“, – sakoma atnaujintame nevyriausybinės organizacijos pranešime.

„Viasna“ pateikė sulaikytųjų, įskaitant areštuotus žurnalistus, sąrašą.

Ketvirtadienio akcija susijusi su išvakarėse Nepriklausomybės aikštėje vykusiais įvykiais. Trečiadienio vakarą Baltarusijos jėgos struktūros išvaikė protesto akciją Nepriklausomybės aikštėje ir Raudonojoje bažnyčioje apie 30–40 minučių įkalino maždaug 100 žmonių. Pareigūnai įrengė savo postą prie įėjimo į maldos namus. Kai kurie akcijos dalyviai buvo sulaikyti.

Pareigūnų veiksmai sukėlė Baltarusijos katalikų bažnyčios vadovybės pasipiktinimą. Minsko-Magiliavo arkivyskupas metropolitas, Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas Tadeušas Kondrusevičius jėgos struktūrų veiksmus bažnyčios teritorijoje pavadino „neadekvačiais ir neteisėtais“ bei pareikalavo dėl jų pradėti tyrimą.

Baltarusijoje jau trečią savaitę tęsiasi protestai prieš rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų rezultatus. Rinkimų laimėtoju buvo paskelbtas dabartinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka, šiame poste dirbantis nuo 1994 metų.

