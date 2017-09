Nors paprastai su panašiomis demonstracijomis Baltarusija kovoja gana griežtai, į penktadienio mitingą policija nesikišo, ir nebuvo suimtas nė vienas žmogus. Bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos prasidės rugsėjo 14 dieną. Baltarusijos opozicija būgštauja, kad Maskva gali jomis pasinaudoti ir palikti šalyje savo karines pajėgas. „Esama didelės tikimybės, kad (Rusija) gali palikti (Baltarusijoje) savo karių ir įrangos, kad vėliau panaudotų juos prieš mūsų nepriklausomybę, – per demonstraciją sakė opozicijos lyderis Nikolajus Statkevičius. – Šiandien jiems rodome, kad esame prieš tai nusiteikę.“ Karinės pratybos „Zapad 2017“ kelia nerimą Vakarams, Lietuvai ir Estijai tvirtinant, kad jose gali dalyvauti iki 100 tūkst. karių, o NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas reikalauja skaidrumo iš Rusijos ir Baltarusijos. Susiję straipsniai: Šešių Lietuvos parlamentarų neįleido į Baltarusiją Rusija kreipėsi į NATO: nesijaudinkite dėl „Zapad“ Šias pratybas Rusija vadina „grynai gynybinėmis“ ir sako, kad jose dalyvaus tik 12 700 karių.













