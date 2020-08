Minske įsibėgėja neramumai: tūkstančiai „išeik" skanduojančių protestuotojų prieš OMONą

Pradeda rinktis protesto dalyviai



Minsko centre pradeda rinktis nesankcionuoto opozicinio „Taikos ir nepriklausomybės žygio“ dalyviai.

Kaip pranešė naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas, Minsko miegamųjų rajonų gyventojai formuoja kolonas prie metropoliteno stočių ir tuomet pėstute keliauja į sostinės centrą. Įvairaus amžiaus protestuotojai neša baltos ir raudonos spalvų vėliavas, plakatus. Daug žmonių eina su vaikais.

Pirmos protestuotojų grupės jau pasiekė miesto centrą. Kadangi Nepriklausomybės aikštė buvo uždaryta, žmonės renkasi to paties pavadinimo prospekte ir gretimose gatvėse. Protestuotojų kolonos užima šaligatvius visame prospekte.

Vietos žiniasklaidos duomenimis, Minsko traktorių gamyklos (MTZ) darbuotojų kolona ir palaikymo grupė su vėliavomis bei dainomis eina Partizanų prospektu centro link. Žmonės skanduoja „Tegyvuoja Baltarusija!“, jiems signalizuoja automobilių vairuotojai. Koloną sudaro keli šimtai žmonių.

Iš vieno mikrorajono išžygiavo kolona su vėliavomis, pranešė portalas tut.by.

Leidinio „Naša Niva“ duomenimis, aktyvistų grupė renkasi prie metropoliteno stoties „Uschod“, ketindama vėliau eiti į centrą, o tut.by paskelbė, kad žmonės taip pat renkasi Dzeržinskio prospekte prie metro stoties „Michalova“, kur skanduoja „Tegyvuoja Baltarusija!“.

Liudininkai - prasidėjo sulaikymai

Baltarusijos jėgos struktūrų pareigūnai pradėjo protestuotojų sulaikymus Minsko centre, praneša liudininkai ir vietos žiniasklaida.

Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, „Taikos ir nepriklausomybės žygio“ dalyviai pradėjo rinktis prie Minsko viešbučio Nepriklausomybės prospekte. Tačiau prie jų privažiavo šeši furgonai sulaikytiesiems vežti ir milicija ėmė sulaikyti žmones.

#Belarus #Minsk At least one person was already detained. The authorities are very nervous - #Lukashenko's birthday after all. Police are blocking main streets and metro stations.Journalists were warned that they could stay some 100 metres away from the police and protesters pic.twitter.com/at1QPXmErC — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 30, 2020

Pati Nepriklausomybės aikštė buvo uždaryta.

Areštai vyksta protestuotojams šaukiant „Gėda!“ ir pro šalį važiuojančių automobilių vairuotojams spaudžiant garso signalus.

Furgonai sulaikytiesiems vežti greitai užpildomi žmonėmis ir skubiai išvažiuoja iš aikštės.

Dešimtys sulaikytųjų

Baltarusijos riaušių policija sekmadienį per naujausią masinę opozicijos demonstraciją prieš ginčijamą Aliaksandro Lukašenkos perrinkimą prezidentu jau sulaikė dešimtis protestuotojų, praneša agentūros AFP žurnalistas.

Pasak liudininkų, protestuotojai taip pat žygiavo Spalio aikštės kryptimi, o saugumo pajėgos juos apsupo netoli KGB pastato. Toliau eismas prospektu link Spalio aikštės yra užblokuotas.

Protestuotojai skanduoja: „Išeik!“

Masiškai atvyksta OMON pareigūnai

Aplink Nepriklausomybės aikštę sustiprintos saugumo priemonės, pasitelktos didelės milicijos pajėgos.

Liudininkai praneša, kad į aplinkines gatves suvažiuoja vis daugiau OMON'o sunkvežimių.

Taip pat sustiprintas prezidento administracijos saugumas.

Tuo metu Nepriklausomybės prospektu aikštės link nuvažiavo juodų pikapų be registracijos numerių, su valstybinėmis žalios ir raudonos spalvų vėliavomis kolona.

Taip pat sustiprintas prezidento administracijos saugumas.

Netoli Nepriklausomybės aikštės vyko nedidelė akcija. Kaip pranešė „Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“ (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL), merginos tautiniais kostiumais skambant baltarusiškoms dainoms „išrideno moliūgus“ – pagal baltarusių liaudies paprotį dėl to, kaip pasitikti nepageidaujamą jaunikį.

And once again, amidst total darkness and gloomy mood, women bring a spark of hope in #Minsk.

Women in national dresses have brought pumpkins to the house of governt

By #Belarus'ian tradition that means rejection of a suitor

They sing a folk song about "old man"

Via @Belsat_TV pic.twitter.com/4GDjqcDnC7 — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 30, 2020

Tuo metu prie stelos „Minskas – miestas didvyris“ buvo dislokuoti keli kariniai daliniai.

Dpa reporterio teigimu, Nepriklausomybės aikštė Minsko centre užtverta ir saugoma saugumo pajėgų.

Gyventojai socialiniuose tinkluose dalinasi vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota karinė technika.

#Belarus. 21 day of the protest. March of Peace and Independence is planned later today. But the authorities already brought military vehicles, water cannons and barbed wire to the city centre. Some streets are blocked,and security forces are deployed to #Minsk City Hero Obelisk pic.twitter.com/0X9TwbWpw1 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 30, 2020



Vidaus reikalų ministerija įspėjo piliečius nedalyvauti nesankcionuotame mitinge ir pagrasino smurtu.

Demokratijos šalininkai ignoravo grasinimus ir teigė, kad sekmadienį, A. Lukašenkai minint 66-ąjį gimtadienį, jis turėtų pamatyti, kad žmonės yra prieš jį ir jo laikas valdžioje, kurioje praleido pastaruosius 26 metus, baigiasi.

Planuojamos protesto demonstracijos šūkis yra „Už taiką ir nepriklausomybę“.

Išvakarėse Baltarusijos sostinėje vyko Moterų solidarumo maršas. Žiniasklaidos vertinimu, apie 5 val. trukusioje akcijoje dalyvavo maždaug 10 tūkst. žmonių, pranešta apie sulaikymus.

Baltarusijoje jau daugiau beveik tris savaites tęsiasi masiniai protestai prieš rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų rezultatus. Oficialiai rinkimų nugalėtoju buvo paskelbtas dabartinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka, kuris šiame poste dirba nuo 1994 metų.

Pagal CRK patvirtintus skaičius, A. Lukašenka gavo 80,1 proc., o jo pagrindinė varžovė Sviatlana Cichanouskaja – 10,12 proc. balsų. Opozicija ir Vakarų šalys tvirtina, kad rezultatai buvo suklastoti.

Opozicija šį mėnesį jau surengė dvi dideles demonstracijas bei paragino sekmadienį surengti dar vieną plataus masto protestą.