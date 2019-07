Minske per šventinį fejerverką žuvo moteris, sužeisti dar trys žmonės

„Nepaisant laiku suteiktos pagalbos nepavyko išgelbėti 1955 metais gimusios moters, kuri Svisločiaus upės krante (trečiadienį) stebėjo fejerverką ir buvo sužeista“, – sakoma pranešime.

Tyrimų komiteto duomenimis, šiuo metu tyrėjai vykdo patikrinimus, sprendžiama, ar kelti baudžiamą bylą.

Be to, preliminariais duomenimis, medicininė pagalba buvo suteikta dar keliems per fejerverką nukentėjusiems žmonėms, bet į ligoninę jų guldyti neprireikė.

Tuo tarpu Gynybos ministerija informavo, kad jos komisija drauge su Tyrimų komitetu „aiškinasi priežastis, dėl kurių piliečiai per fejerverką Minske patyrė traumų“.

„Nukentėjo keturi žmonės, tarp jų moteris, patyrusi mirtinų sužalojimų. Karinė žinyba reiškia užuojautą žuvusiosios giminaičiams ir artimiesiems, ir suteiks jiems būtiną pagalbą“, – nurodė ministerija.

Pranešime pažymima, kad tokios priemonės, kurios buvo panaudotos per trečiadienio fejerverką, „buvo naudojamos ir anksčiau“.

Liepos 3 dieną Baltarusijoje švenčiama Nepriklausomybės diena.