„Šiuo metu nėra prasmės apie tai kalbėti, nes tai vainikuotų integravimosi procesą. Kol kas, dabartiniame etape nepasiekėme net ir normalaus ekonominio bendradarbiavimo lygio“, – sakė Vladimiras Makėjus.

Jo žodžiais, šalys turi daugybę aktualesnių dvišalių klausimų, kuriuos būtina spręsti neatidėliojant, „o ne pirmiausia bandyti dengti stogą ir tik po to galvoti, kaip po juo pakišti pamatus“.

„Pirmiausiai turime lieti pamatus, tada statyti sienas ir tik po to dengti stogą. Baltarusija vadovaujasi būtent tokia logika“, – pabrėžė Baltarusijos diplomatijos vadovas.

Atsakydamas į klausimą, ar stiprinant Minsko ir Maskvos integraciją bus kuriamos naujos institucijos, V. Makėjus pareiškė, jog daugelį su tuo susijusių galimų problemų gali išspręsti esamos institucijos.

„Gali būti, kad bus kuriamos naujos institucijos, tačiau jau dabar daug aktualių problemų Baltarusija ir Rusija gali išspręsti veikiančiose ministerijose ir žinybose“, – pabrėžė Baltarusijos URM vadovas.

Bendro Rusijos ir Baltarusijos centrinio banko, emisijų centro bei bendros valiutos idėja sklando seniai. Įprastai apie ją kaskart primenama iš Maskvos, o Minskas vis kartoja, jog apie tai kalbėti per anksti. Be to, Baltarusija kategoriškai atmeta mintį, kad jos valiutas galėtų būti Rusijos rublis.

Praėjusį mėnesį Rusijos vyriausybės vadovas Dmitrijus Medvedevas ir Baltarusijos premjeras Sergejus Rumas parafavo dokumentų paketą dėl abiejų šalių bendrų veiksmų įgyvendinant Sąjunginės valstybės sutartį. Šalių prezidentai Aleksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas naujus susitarimus dėl glaudesnės dviejų šalių integracijos turėtų pasirašyti gruodžio 8-ąją, minint Sąjunginės valstybės sutarties 20-metį.

Spalio 8 d. skelbta, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas federalinėms vykdomosios valdžios institucijoms pavedė išsiaiškinti Rusijos ir Baltarusijos įstatymų sinchronizacijos įvairiose srityse klausimą, pranešė portalo rbc.ru šaltinis, artimas Rusijos valdžiai.

Pavedimas esą turi būti atliktas iki 2020 metų sausio 1 dienos. Jis perduotas svarbiausioms ministerijoms.

Informaciją apie prezidento nurodymą ir jo atlikimo terminą patvirtino kitas portalo RBK šaltinis, taip pat artimas valdžiai. Jis patikslino, kad kiekviena institucija turi parengti pasiūlymus pagal savo veiklos kryptį, pavyzdžiui, Finansų ministerija – dėl mokesčių sistemų suderinimo.

Rusijos Finansų ministerijos spaudos tarnyba iš pradžių RBK pranešė, kad „ties šiuo klausimu dirbama“. RBK užklausoje buvo pateiktas klausimas dėl prezidento nurodymo iki 2020 metų sausio 1 dienos išsiaiškinti įstatymų suderinamumo klausimą.

Vėliau, paskelbus straipsnį, Finansų ministerijos spaudos tarnyba patikslino, kad užklausa buvo neteisingai suprasta. „Finansų ministerija, atsižvelgdama į savo įgaliojimus, sprendžia Rusijos ir Baltarusijos bendradarbiavimo klausimus pagal rugsėjį priimtą veiksmų programą dėl sąjunginio susitarimo įgyvendinimo, apie kurią tuomet paskelbė šalių premjerai. Žiniasklaidoje atsiradusios informacijos apie prezidento nurodymus dėl valstybių įstatymų suderinimo klausimu jokios informacijos neturime“, – patikslino Finansų ministerija

Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas į klausimą dėl nurodymų iki 2020 metų pradžios išspręsti įstatymų suderinamumo problemą atsakė taip: „Ne. Iki gruodžio 1 dienos turi būti susitarta dėl integracijos gairių pagal esamą Sąjungos sutartį“.

Vienas esminių integracijos klausimų – bendro mokesčių kodekso sukūrimas, rugsėjį pranešė „Kommersant“. Pasak leidinio, galima daryti prielaidą, kad sąjunginėje valstybėje iki 2021 metų balandžio 1 dienos bus priimtas bendras mokesčių kodeksas. Būsimus mokesčių sistemos sujungimo darbus interviu RBK patvirtino Baltarusijos užsienio reikalų ministras Vladimiras Makėjus. „Tačiau šiandien tai atrodo, sakyčiau, kaip politinis tikslas. Kodekso kūrimo darbai turi tęstis mažiausiai kelis mėnesius ar netgi metus“, – sakė V. Makėjus.