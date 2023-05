Tai antradienį pranešė Energetikos ministerija, kuria remiasi „Interfax-Ukraina“.

„Nepaisant sunkumų, energetikos sistema dirba stabiliai. Ruošiantis naujam šildymo sezonui tęsiami plataus masto remonto darbai. Ribojimai buitiniams vartotojams netaikomi", – sakoma žinybos pranešime.

Bet, Energetikos ministerijos duomenimis, dėl apšaudymų dalis vartotojų Sumų, Charkivo, Chersono, Černihivo, Zaporižios ir Donecko srityse tebėra be elektros (dviejose pastarosiose – po penkias gyvenvietes). Be to, jau antrą parą elektros negauna dvi kasyklos viename iš Donecko srities pafrontės miestų.

Tačiau pavyko atnaujinti elektros tiekimą vartotojams 16-oje Dnipropetrovsko srities gyvenviečių.

Šiuo metu elektros eksportas ir importas neplanuojamas, patikslino Energetikos ministerija.