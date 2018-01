31-erių Danas Brandonas savo šeimos namuose Church Crookhame, Hampšyre, kuriuose gyveno su tėvais, broliu ir seserimi, augino dešimt įvairių gyvačių ir 12 tarantulų.

Praėjusį rugpjūtį mylimiausias vyro augintinis, 2,5 metro ilgio pitonas vardu „Tiny“ (liet. mažutis), savo šeimininką mirtinai uždusino.

