Buvęs komunistas, 2013 metais tapęs pirmuoju tiesiogiai išrinktu Čekijos prezidentu, sausį nedidele balsų persvara buvo išrinktas antrai kadencijai. Už M. Zemaną balsavo 51,4 proc. rinkėjų. Jo varžovas, buvęs Mokslų akademijos vadovas, proeuropietiškų pažiūrų Jiri Drahošas gavo 48,6 proc. rinkėjų balsų. Savo kalboje Prahos pilyje M. Zemanas kritikavo kelis leidinius, priklausančius prieštaringai vertinamam verslininkui Zdenekui Bakalai. Prezidentas kaltino juos „bandymu manipuliuoti visuomenės nuomone“. Be kita ko, jis kritikavo ir savo politinius konkurentus, tarp jų ir konservatyvią proeuropietišką partiją „TOP 09“, kurios lyderiai su pirmininku Jiri Pospisilu protestuodami išėjo iš salės. „Liūdna, kad Milošas Zemanas negali liautis puldinėti turinčiųjų kitokią nuomonę“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė europarlamentaras. M. Zemaną daugiausia palaikė kairiųjų pažiūrų ir kaimiškose vietovės gyvenantys čekai. Antrą penkerių metų kadenciją užsitikrinti jam padėjo ir visuomenėje paplitusi migrantų baimė. Nors 10,6 mln. gyventojų turinti Čekija pagal ES patvirtintą kvotų sistemą yra priėmusi vos 12 migrantų, imigracijos tema buvo viena svarbiausių rinkimų kampanijoje. M. Zemano retorika panaši į kitų populistais laikomų rytinių ES valstybių, ypač Vengrijos bei Lenkijos, lyderių. Visi jie nesutaria su Briuseliu dėl ES patvirtintų privalomų pabėgėlių priėmimo kvotų ir įvairių taisyklių, kurias laiko bandymu suvaržyti jų šalių suverenitetą. Jis ne kartą ragino ES atšaukti Rusijai taikomas sankcijas ir dalyvavo vienoje Graikijos saloje vykusiame forume, organizuotame Vladimiro Putino sąjungininko, kuris Jungtinėse Valstijos paskelbtas nepageidaujamu asmeniu. 2015 metais Senąjį žemyną užklupusią migrantų krizę M. Zemanas yra pavadinęs „organizuota invazija“ į Europą bei pareiškęs, kad musulmonų „neįmanoma integruoti“. Visoje Čekijoje matomi jo rinkimų plakatai su aiškia antiimigracine žinia: „Sustabdykite imigrantus ir Drahošą. Tai mūsų šalis. Balsuokite už Zemaną!“ 73 metų Čekijos prezidentas vaikšto pasiramsčiuodamas lazdele ir serga diabetu, o anksčiau garsėjo kaip rūkalius ir piktnaudžiaujantis alkoholiu asmuo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.