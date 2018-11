„Aš žinau, ką norėjau pasiekti Britanijos žmonėms“, - per konferenciją kalbėjo Theresa May.

„Kiek man yra žinoma, antro referendumo nebus“, – pareiškė ji per spaudos konferenciją Londone.

Premjerė ketvirtadienį per savo spaudos konferenciją taip pat pareiškė, kad jei bus atmestas jos „Brexit“ susitarimas, šalis pakryps „gilios ir didžiulės nežinomybės“ keliu.

„Kiekviena savo esybės dalele tikiu, kad mano nustatytas kursas yra teisingas mano šaliai“, – „Brexit“ susitarimą gynė premjerė.

Th. May trečiadienį laimėjo savo ministrų kabineto pritarimą „Brexit“ susitarimo projektui, bet ketvirtadienį patyrė didžiulį smūgį, kai atsistatydino virtinė vyriausybės narių.

