Milijonams iškilo grėsmė – JAV plūsta arktinis speigas, šalčio pojūtis pasieks -60 °C

Situaciją daugelyje vietovių (Minesotoje, Ilinojuje, šiaurės vakarų Indianoje, rytinėje Ajovoje, Čikagos priemiesčiuose ir Milvokyje) blogins ypač žvarbus vėjas, dėl kurio šalčio pojūtis svyruos apie –55–50 laipsnių šalčio. Vietomis jutiminė temperatūra gali pasiekti ir –60 laipsnių.

Dešimtys milijonų žmonių Jungtinėse Valstijose antradienį buvo perspėti dėl didelio arktinio šalčio, kaip nurodo pareigūnai, galinčio sukelti pavojų gyvybei.

Dalyje Kanados įsivyravusios šaltos oro masės jau slenka per JAV Vidurio Vakarus rytinės pakrantės link.

Šalčiai Vidurio Vakarus užklupo po didelės pūgos, savaitgalį atnešusios iki 30 cm sniego ir, kaip pranešama, pareikalavusios mažiausiai dviejų gyvybių.

„Mums reikia, kad visi padarytų savo darbus,... kad jūs ir jūsų šeimos būtumėte pasirengę“, – sakė Ilinojaus gubernatorius Jay Robertas Pritzkeris.

These extremely cold conditions are life-threatening. Frostbite can occur on exposed skin within 5 minutes. Even hypothermia can occur if precautions are not taken. Graphic courtesy of @fema #MNwx #WIwx pic.twitter.com/w5JgIpJTCr

— NWS Twin Cities (@NWSTwinCities) January 30, 2019

Įmonės nurodė savo darbuotojams likti namie. Taip pat buvo uždarytos mokyklos ir atšaukta šimtai skrydžių.

JAV paštas, garsėjantis savo įsipareigojimu dirbti, kad ir kokie būtų orai, kaip pranešama, dėl didžiulio šalčio Ajovoje sustabdė laiškų ir siuntų pristatymą.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2019

Prognozuojama, kad oro temperatūra daugiau kaip 10-yje valstijų, nusidriekusių daugiau kaip 1,9 tūkst. km – nuo abiejų Dakotų iki Ohajo – bus žemiausia per visą kartos gyvenimo laiką, o gal net per visą stebėjimų istoriją.

Meteorologijos tarnyba Vienos šalčiausių, kiek prisimenama, arktinių oro masių... slenka į pietus, į Vidurio Vakarų šiaurę, o paskui pasklis didelėse rytinių dviejų šalies trečdalių dalyse

„Vienos šalčiausių, kiek prisimenama, arktinių oro masių... slenka į pietus, į Vidurio Vakarų šiaurę, o paskui pasklis didelėse rytinių dviejų šalies trečdalių dalyse“, – pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba.

Ji prognozuoja gyvybei pavojingus šalčius ir žvarbius vėjus nuo šiaurinės Vidurio Rytų dalies iki Didžiųjų ežerų ir Ohajo slėnio.

Tokias meteorologines sąlygas lems arktinio oro verpetas, atsiskyręs nuo poliarinio sūkurio, kuris paprastai sukasi aplink Šiaurės ašigalį.

Nacionalinė meteorologijos tarnyba trečiadienį prognozuoja 23–40 Celsijaus laipsnių speigą visuose Vidurio Vakaruose. Dėl vėjo jutiminė temperatūra viename Minesotos rajone gali siekti 54 laipsnius šalčio.

Trečiame pagal dydį JAV mieste Čikagoje turėtų būti šalčiau nei kai kur Antarktyje.

Ilinojaus, Mičigano ir Viskonsino pareigūnai rengdamiesi šalčiams ėmė taikyti nepaprastosios padėties priemones.

Perspėjimai dėl nušalimų

Amerikiečių prašoma trečiadienį, kai šaltis turėtų būti didžiausias, jei tik įmanoma, likti namie.

Daugelyje valstijų paskelbta, kad nedirbs daug mokyklų, kompanijų ir vyriausybinių agentūrų.

„Žmonės... itin dideliame šaltyje nušalimų gali patirti per kelias minutes“, – perspėjo Nacionalinė meteorologijos tarnyba.

Lawrence'as Gottliebas iš Čikagos universiteto Medicinos centro sakė, kad kyla reikšmingas pavojus sveikatai, „kai temperatūra nukrenta žemiau nulio, ypač kai pučia stiprus vėjas“.

Čikagoje, kur oro temperatūra galėtų pasiekti visų laikų rekordinius 33 laipsnius šalčio, atidaryta maždaug 160 centrų, kuriuose žmonės galės sušilti. Dėl vėjo jutiminė oro temperatūra šiame mieste gali siekti 45,5 laipsnio šalčio, sakė pareigūnai.

„Tai pavojų gyvybei keliančios sąlygos ir temperatūros“, – spaudos konferencijoje sakė Čikagos meras Rahmas Emanuelis.

Mineapolyje pareigūnai leido gyventojams dėl šilumos būti visuomeninio transporto autobusuose ir traukiniuose.

Pūga

Tuo tarpu Jungtinių Valstijų šiaurės rytuose ir pietuose sninga.

JAV sostinėje Vašingtone paskelbtas šalčio pavojus, organizuojamos papildomos paslaugos benamiams.

Amerikietiškojo futbolo didžiajam finalui „Super Bowl“ besirengiančioje Atlantoje antradienį buvo atšaukta maždaug 300 skrydžių, o Čikagoje – daugiau kaip 400.

Kanadoje oro sąlygos nuo Manitobos centriniame regione iki Atlanto pakrantės paskatino vyriausybę paskelbti retą perspėjimą dėl „pavojingo šalčio“.

Aplinkosaugos politiką ir programas koordinuojantis vyriausybės departamentas pranešė apie rekordinį snygį Otavos oro uoste, kur buvo atšaukta maždaug 50 skrydžių ir susikaupė beveik metras sniego.

Dar 200 skrydžių buvo atšaukti Toronto oro uoste.

Pasaulinis atšilimas?

Mokslininkai sako, kad vis ekstremalesnius meteorologinius reiškinius sukelia klimato kaita. Viena iš teorijų dėl arktinio oro verpetų yra ta, kad arktinės oro srovės, paprastai besisukančios aplink šiaurės ašigalį, šiltėjant klimatui silpnėja ir pasuka ne ten.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasinaudodamas šia proga dar kartą išreiškė skeptišką požiūrį į klimato kaitą. „Koks velnias dedasi su pasauliniu atšilimu? Prašom greit sugrįžti, mums tavęs reikia!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis.

Tačiau Nacionalinė vandenynų ir atmosferos tyrimų administracija, kuriai priklauso Nacionalinė meteorologijos tarnyba, tviteryje parašė, jog „žiemos audros neįrodo, kad pasaulinis atšilimas nevyksta“, ir pridėjo nuorodą į vieną 2015 metų paaiškinamąjį straipsnį.

