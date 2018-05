„Nepakęsime Rusijos kišimosi į mūsų 2018 metų rinkimus. Daug darbo jau padaryta, o dar daug – tebelaukia“, – sakė jis JAV Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komitete. M. Pompeo taip pat pažadėjo, kad JAV valdžia imsis atitinkamų priemonių reaguojant į „besitęsiančius Rusijos bandymus“ veikti šioje srityje. Šį lapkritį JAV vyks vidurio kadencijos rinkimai, per kuriuos bus išrinkti 435 Atstovų Rūmų nariai bei 34 senatoriai. Taip pat kai kuriose valstijose bus renkami gubernatoriai. JAV specialusis prokuroras Robertas Muelleris jau ilgiau kaip metus vykdo tyrimą dėl galimo Maskvos kišimosi į 2016-aisiais vykusius prezidento rinkimus. Pažadėjo nepamiršti Krymo aneksijos M. Pompeo trečiadienį pareiškė, kad Rusijos įvykdyta Krymo aneksija yra rimta problema, ir pažadėjo, kad Vašingtonas apie tai nepamirš. „Tai yra labai rimtas klausimas. Rusija aneksavo penktadalį Ukrainos, ir mes niekada negalime apie tai pamiršti“, – sakė jis JAV Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komitete. Anksčiau M. Pompeo yra sakęs, jog niekuomet nepripažins Krymo aneksijos ir „kovos“, kad JAV nepripažintų šio veiksmo teisėtu.

