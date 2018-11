Migrantai spaudimą JAV darys bado streiku

Tokiais veiksmais siekiama spausti JAV pareigūnus, kad šie leistų kreiptis dėl prieglobsčio suteikimo. „Kadangi niekas mūsų nesiklauso, kaip moterų judėjimas nusprendėme... pradėti bado streiką“, – sakė Claudia Miranda iš Hondūro paskubomis surengtoje spaudos konferencijoje pasienio mieste Tichuanoje. Daugiau kaip 6 tūkst. nuo skurdo ir smurto savo tėvynėse pabėgusių migrantų, kurie su karavanu atėjo į šį Meksikos šiaurėje esantį miestą, stovyklauja ir viliasi galimybės kreiptis dėl prieglobsčio arba prasmukti į Jungtines Valstijas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris šį karavaną pavadino „užkietėjusių nusikaltėlių ir banditų“ invazija, siekia peržiūrėti prieglobsčio suteikimo politiką, kad prašytojai nepatektų į šalį, kol nepatenkintos jų paraiškos. Susiję straipsniai: Buvęs Trumpo advokatas Cohenas teisme prisipažino melavęs Kongresui Naujiems konfliktams nusiteikęs Trumpas vyksta į G20 viršūnių susitikimą Baltomis vėliavomis apsisiautusios moterys bandė piketuoti priešais imigracijos biurus pasienyje, bet jas blokavo didelės policijos pajėgos. Moterys taip pat ragina Meksikos migracijos pareigūnus greitai išduoti humanitarines vizas migrantams, norintiems likti Meksikoje. Jos nesakė, kiek laiko planuoja tęsti bado streiką. Karavanas iki JAV sienos pėsčiomis ar pakeleivingomis mašinomis įveikė daugiau kaip 4 tūkst. kilometrų. Maždaug 500 migrantų sekmadienį bandė prasiveržti pro sieną, bet juos atstūmė JAV sienos apsaugos agentai, kurie panaudojo ašarines dujas ir gumines kulkas.

