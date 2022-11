Migracija į JK pasiekė naują pusės milijono rekordą

Skaičiuojama, kad per 12 mėnesių iki 2022 m. birželio į Didžiąją Britaniją persikėlė maždaug 504 tūkst. daugiau žmonių, nei išvyko, o tai gerokai daugiau, nei per metus iki 2021 m. birželio, kai atvykusiųjų buvo 173 tūkst. daugiau nei išvykusiųjų.

Tokį šuolį paskatino įvairūs veiksniai, įskaitant pabėgėlių iš Afganistano perkėlimą, naują maršrutą Didžiosios Britanijos piliečiams iš Honkongo ir studentus, atvykstančius iš Europos Sąjungai (ES) nepriklausančių valstybių. Suvestines parengęs Nacionalinis statistikos biuras (ONS) apibūdino šį laikotarpį kaip „unikalų“. Kadangi migracijos šuolį lėmė kelios, dažnai nesusijusios priežastys, dar per anksti pasakyti, ar tendencija išliks.

Tikėtina, kad per metus iki birželio į Didžiąją Britaniją iš viso migravo 1,1 milijono žmonių, dauguma – 704 tūkst. – atvyko iš šalių, nepriklausančių ES. Per tą patį laikotarpį iš Didžiosios Britanijos migravo 560 tūkst. žmonių, beveik pusė jų – 275 tūkst. – grįžo į ES. Skaičiai rodo, kad per šiuos 12 mėnesių į Didžiąją Britaniją atvyko kur kas daugiau ne ES piliečių, nei išvyko, ir priešingai - daugiau ES piliečių išvyko nei atvyko.

„Šį augimą skatina migracija iš šalių, nepriklausančių ES, ypač studentų. 2021 m. panaikinus kelionių apribojimus, į Jungtinę Karalystę atvyko daugiau studentų, per COVID pandemiją studijavusių nuotoliniu būdu, - sakė ONS Tarptautinės migracijos centro direktoriaus pavaduotojas Jay Lindopas. - Tačiau labai padaugėjo ir dėl įvairių kitų priežasčių migruojančių žmonių, pavyzdžiui, humanitarinės apsaugos siekiančių asmenų iš Ukrainos“.