Когда ты живешь в Прокопьевске, понимаешь, что этот город настолько суров, что здесь даже снег черный! #Прокопьевск #черныйснег #снег #февраль #сибирь #кузбасс



A post shared by Орлов Александр (@orlovprklife) on Feb 11, 2019 at 10:56pm PST