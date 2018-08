Apie aukas nepranešama, bet tūkstančiai gyventojų turėjo palikti namus ir ieškoti prieglobsčio laikinose stovyklose. Užtvankos „Swar Chaung“ slenksčio struktūra, reguliuojanti vandens ištekėjimą per pylimą, neatlaikė smarkių liūčių Bago regione ir sulūžo. Vanduo plūstelėjo į lygumas, kur žmonės iš savo namų bėgo tiesiog bėgte, glausdami maišus su manta, rodo filmuota medžiaga. Potvynio vandenų taip pat neatlaikė tiltas Jangoną ir Mandalėjų jungiančiame greitkelyje – svarbioje arterijoje tarp dviejų didžiausių šalies miestų. „Neturime tikslių duomenų apie aukų skaičių, bet vanduo užliejo kaimus, kuriuose gyvena daugiau kaip 50 tūkst. žmonių“, – naujienų agentūrai AFP sakė Socialinio aprūpinimo ministerijos direktorė Phyu Lae Lae Tun. Ji pridūrė, kad potvyniai paveikė maždaug 100 kaimų ir 12 tūkst. būstų. Armijos vadas Minas Aungas Hlaingas, kurį tarptautinėje bendrijoje po šią savaitę paskelbtos Jungtinių Tautų ataskaitos dėl rohinjų krizės vis labiau spaudžiama teisti, greit atvyko į nelaimės vietą. „Turime dirbti drauge, – vietos žiniasklaidai sakė jis. – Šiuo metu užtvankos slenksčio negalima valdyti ir vanduo nesustos.“ AFP žurnalistai matė į nelaimės vietą važiuojančias ir laivus gabenančias karinių sunkvežimių kolonas. Namus palikusiems gyventojams rengiamos stovyklos. Dalis pasitraukusiųjų glaudžiasi vienuolynuose, sakė Phyu Lae Lae Tun, tačiau pridūrė: „Neturime duomenų, kiek žmonių turėjo palikti savo namus ir kiek jų vis dar gyvena savo kaimuose.“ Smarkios musoninės liūtys Mianmare pylė ir prieš kelias savaites. Jos sukėlė daug staigių potvynių ir privertė maždaug 150 tūkst. gyventojų palikti savo namus.

