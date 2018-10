Mianmare per dvi aviacijos katastrofas žuvo du naikintuvų pilotai ir mergaitė

Esant blogam matomumui vienas naikintuvas F-7 įsirėžė į telekomunikacijų bokštą netoli Magvės oro pajėgų bazės, esančios toliau kaip už 500 km į šiaurės rytus nuo Jangono, naujienų agentūrai AFP sakė vienas karinės aviacijos pareigūnas. „Jis neturėjo laiko katapultuotis“, – apie šio orlaivio pilotą sakė kariškis, pageidavęs, kad jo vardas nebūtų viešinamas. Viena dešimtmetė buvo sunkiai sužalota savo name, kai ant jo nukrito į bokštą įsirėžusio lėktuvo nuolauža, sakė kaimyninio Min Bū miesto įstatymų leidėjas Kyaw Swan Yee. „Ji mirė, kai buvo atvežta į ligoninę“, – pridūrė jis. Per kitą incidentą, įvykusį vos už 16 km nuo pirmojo, pilotas spėjo katapultuotis iš lėktuvo, bet žuvo nuo smūgio į žemę, nurodė karinių oro pajėgų pareigūnas. Pasak jo, žuvę lakūnai yra karinių oro pajėgų kapitonai Hein Thu Aungas ir Phyo Maung Maungas. Abu jie buvo įžengę į ketvirtą dešimtį. Magvės vyriausiasis ministras ir regiono parlamento narių delegacija išreiškė užuojautą žuvusios mergaitės šeimai, sakė Kyaw Swan Yee. Mianmaro karinės oro pajėgos šiemet patyrė jau ne vieną katastrofą. Balandį vieno naikintuvo F-7 pilotas žuvo lėktuvui sudužus dėl techninio gedimo. Pernai birželį Kinijos gamybos karinis transporto lėktuvas „Shaanxi Y8“, skraidinęs kariškius ir jų šeimos narius, nukrito Andamanų jūroje. Tąsyk žuvo iš viso 122 žmonės, įskaitant 15 vaikų. F-7 yra Šaltojo karo laikų orlaivis – Kinijoje gaminta sovietinių naikintuvų MiG-21 modifikacija.

