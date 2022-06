Mianmare nušautas PSO darbuotojas

Vairuotojas Myo Minas Htutas buvo nužudytas trečiadienį vakare, kai važiavo mopedu namo po darbo Molamjaingo savivaldybėje Monų valstijoje, sakoma PSO pranešime.

„Visi esame giliai nuliūdinti jo tragiškos mirties ir reiškiame savo giliausią užuojautą mūsų bendradarbio šeimai“, – per „Facebook“ parašė PSO.

Nuo praeitų metų vasario, kai Mianmare įvyko karinis perversmas, daugelyje šalies vietų vyko žmonių gyvybių nusinešantys susirėmimai.

Chuntai malšinant bet kokias nepaklusnumo apraiškas žuvo beveik 2 000 civilių, rodo vienos padėtį šalyje stebinčios grupės duomenys.

PSO nurodė, kad Myo Minas Htutas agentūros vairuotoju dirbo beveik penkerius metus.

Du tarptautinės humanitarinės pagalbos grupės „Save the Children“ darbuotojai buvo tarp daugiau kaip 30 žmonių, pernai per Kūčias nužudytų per išpuolį, dėl kurio kaltinamos Mianmaro chuntos pajėgos.

Šių žmonių sudeginti kūnai buvo rasti viename greitkelyje rytinėje Kajų valstijoje.