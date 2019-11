Nelaimė įvyko netoli Sipo miesto, pritraukiančių daug turistų. Daug keliautojų čia atvyksta traukiniu iš Mandalėjaus, traukdami į kalnus.

40-metis Timas Geibleris žuvo antradienio popietę netoli Pan Najungo ir Kvun Haungo kaimų, naujienų agentūrai AFP sakė vienas vietos policijos pareigūnas, pageidavęs neviešinti jo vardo.

„Turistams toje srityje lankytis draudžiama“, – pažymėjo jis ir pridūrė, kad per sprogimą buvo lengvai sužeista 39 metų Argentinos pilietė.

Vietos nevyriausybinė organizacija „Without Borders“, vadovaujantis savanoriškai greitosios pagalbos tarnybai, AFP sakė, kad sužeistoji iš ligoninės jau išrašyta.

Vienas Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovas patvirtino įvykus šį incidentą ir sakė, kad jos ambasada Jangone palaiko glaudų ryšį su T. Geiblerio artimaisiaiss

Didelės ir neramios Mianmaro pasienio teritorijos yra uždarytos turistams. Jos jau dešimtmečius vyksta kova tarp įvairių etninių ginkluotų grupių, reikalaujančių didesnės autonomijos, ir šalies ginkluotųjų pajėgų.

2016 metais netoliese esančiame Čiaukmės rajone minos sprogimas sužeidė du užsieniečius turistus, nurodė vietos žiniasklaida.

Kelios dienos pries vėliausią incidentą Mianmarui buvo pareikšta priekaištų, kad šalis tebenaudoja sausumos minas.

Praeitą savaitę paskelbtoje ataskaitoje apie šio tipo ginklų naudojimą „Landmine Monitor 2019“ Mianmaras buvo įvardytas kaip vienas pagrindinių pažeidėjų was one of the top offenders named in the report published last week.

Ataskaitą parengusi organizacija nurodė, kad Mianmaras yra vienintelė valstybė, kurioje per pastaruosius metus buvo užfiksuotas naujų priešpėstinių minų naudojimas.

Minavimu kaltinamos tiek kariuomenė, tiek ginkluotos grupės. Mianmaras iki šiol atsisako pasirašyti 1997 m. Konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo (Minų uždraudimo sutartį).