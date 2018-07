Tragedijos aukomis tapo 298 žmonės – 283 keleiviai ir 15 įgulos narių.

Ši katastrofa pagal aukų skaičių įvardijama kaip tragiškiausia aviacijos istorijoje nuo 2001 metų rugsėjo 11 dienos. Ji patenka tarp dešimtiems didžiausių aviakatastrofų istorijoje.

Obozrevatel.com. primena, kaip klostėsi įvykiai, pagrindinius tyrimų rezultatus ir susijusių asmenų pavardes.

Remiantis paviešintais Ukrainos ir Rusijos dispečerių pokalbių įrašais, numušto lainerio ekipažas pavojaus signalų nesiuntė, apie jokias technines problemas nepranešė ir žemiau leistino aukščio nesileido (tuo metu oro erdvė virš Ukrainos žemiau 9800 metrų ribos buvo uždaryta).

Likus dviem minutėms iki tragedijos, savais kanalais apie situaciją bendravo ir vadinamosios „Donecko liaudies respublikos“ teroristai.

Ukrainos nacionalinio saugumo agentūros pareigūnai tvirtina, kad šis įrašas įrodo, jog Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo GRU pulkininko Igorio Bezlerio (Bieso) vadovaujamos grupuotės smogikai žinojo apie besiartinantį lėktuvą. Pavaldiniai Biesą informavo, jog lėktuvas artėja.

Tada jis ir davęs nurodymą apie tai informuoti Rusijos ginkluotųjų pajėgų vadovybę.

Patys smogikai, vos tik buvo aptiktas numuštas lėktuvas, džiugiai fotografavo žuvusiųjų keleivių palaikus, grobstė vertingesnius jų asmeninius daiktus.

Praėjus kiek daugiau nei valandai, Rusijos propagandininkų televizijos kanalas „LifeNews“ paskelbė apie „naują Donecko separatistų pergalę“ – esą jiems pavyko numušti dar vieną Ukrainos karinių oro pajėgų transporto lėktuvą An-26.

„Visa tai nutiko maždaug penktą valandą vakaro Maskvos laiku. Virš miesto praskrido An-26, į jį pataikė raketa, nugriaudėjo sprogimas, lėktuvas smigo žemyn“, – kalbėjo televizijos laidos vedėja, komentuodama mėgėjišką vaizdo įrašą iš įvykio vietos.

Naujieną per gana trumpą laiką pasičiupo naujienų portalai ir kitos televizijos.

Po kiek mažiau nei valandos paaiškėjo, kad Rusijos televizijos kanalų rodomoje medžiagoje visai ne Ukrainos An-26, o Malaizijos „Boeing“, skridęs iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą. Iš karto pranešimai apie tariamą teroristų pergalę ėmė mįslingai nykti.

„Specialistai tikina: numušti lėktuvą tokia dideliame aukštyje priemonėmis, kurias turi separatistai, tiesiog neįmanoma. Lėktuvas nukrito Grabovo rajone, esančiame netoliese Sniežnoje gyvenvietės, kuri užvakar ir buvo bombarduojama. O bombardavo ne kas kitas, o Ukrainos karinės oro pajėgos“, – trimitavo Rusijos televizijos kanalai.

Be to, vėlų liepos 17 vakarą RT puslapyje internete pasirodė pranešimas iš socialinio tinklo „Twitter“: „dispečeris iš Ispanijos“ Kijeve teigia, kad kelios minutės iki „Beoing-777“ tragedijos netoliese jo pastebėta Ukrainos karo lėktuvų.

Labai greitai vadinamojo dispečerio paskyra socialiniame tinkle „Twitter“ demaskuota kaip netikra, ji nuvo skubiai užblokuota. 2018 metais nustatyta, kad šį melą skleidė Ispanijos pilietis Jose Carlosas Barriosas Sanchesas.

Vyras žurnalistams prisipažino, kad už šį darbą iš „Russia Today“ gavo 48 tūkst. dolerių. Už šiuos pinigus jis buvo įsipareigojęs socialiniame tinkle „Twitter“ apsimesti dispečeriu ir paskyroje rašyti iš anksto parengtus pranešimus bei vaidinti aviacijos ekspertą ir netgi dalyvauti vienoje Rusijos televizijos laidoje. Ukrainoje jis iš tikrųjų niekada nebuvo, o Ispanijoje ir Rumunijoje kelis kartus buvo teistas už sukčiavimą ir įvairias machinacijas.

Tą dieną Rusijos žiniasklaidoje platinta ir dar viena teorija, jog pagrindinis Malaizijos lėktuvą numušusių karo orlaivių tikslas buvo Rusijos prezidento lėktuvas, skridęs atgal iš vizito Lotynų Amerikoje.

„Lėktuvų kontūrai iš esmės gana panašūs, išmatavimai taip pat. Kalbant apie spalvų kombinaciją, iš toli jos praktiškai identiškos“, – „Rusijos aviacijos“ atstovą citavo naujienų agentūra „Interfax“.

Tuo metu internete atsirado ir dar viena nauja sąmokslo teorija: laikraštis „Moskovskij Komsomolec“, remdamasis „liudininkais“ ir vienu iš tuometinių separatistų lyderių Igoriu Strelkovu, pareiškė, jog, gali būti, kad dalis keleivinio lėktuvo „Boeing-777“ keleivių buvo negyvi dar iki tragedijos.

Liepos 21 dieną Rusijos valstybiniai televizijos kanalai pranešė, jog, remiantis Rusijos kariniais šaltiniais, Ukrainos zenitinių raketų kompleksų „Buk“ grupė tragedijos išvakarėse atsidūrė Donecko srityje, o paskui skubiai dingo.

Be to, kaip tada žiniasklaidoje tikino Rusijos pusė, tuo metu Ukrainos oro erdvėje šalia Malaizijos keleivinio lėktuvo buvo ir dar vienas objektas – Ukrainos Su-25.

Tik rugsėjo 9 dieną Nyderlandų saugumo tarnyba paskelbė pirminę ataskaitą dėl galimų reisu MH17 skridusio lėktuvo tragedijos priežasčių. Svarbiausia išvada – laineris subyrėjo dar ore dėl išorinio dirgiklio.

Jau 2014 metų lapkritį Rusija paruošė dar vieną melo porciją – iš kažkur atsirado „sensacinga nuotrauka, kurią padarė užsienio žvalgybos palydovas paskutinėmis Malaizijos oro linijų lėktuvo skrydžio virš Ukrainos minutėmis“.

Nuotraukose, kaip teigta Rusijos televizijose, „puikiai matomas raketos paleidimas iš po kairiojo „naikintuvo MiG-29 sparno“ tiesiai į keleivinio lėktuvo pilotų kabiną, todėl „greičiausiai jokio „Buk“ iš viso nebuvo“. Tą pačią dieną internete pasirodė įrodymų, jog tariama palydovo nuotrauka tebuvo klastotė.

Be to, Rusijos žiniasklaida tarsi per stebuklą atranda vis naujų slaptų „liudininkų“, tvirtinančių, jog matė, kaip keleivinį lėktuvą numušė ne kas kitas, o Ukrainos šturmo lėktuvas Su-25.

Dar 2014 metų lapkritį tiriamosios žurnalistikos grupė „Bellingcat“ paskelbė savo tyrimo išvadas, kuriose teigiama, kad Malaizijos skrydžių bendrovės keleivinis lėktuvas buvo numuštas iš „Buk“ paleistos raketos, o pats „Buk“ priklauso Kursko 53-ajai zenitinių raketų brigadai.

Vėliau „Bellingcat“ paskelbė dar vieną ataskaitą, kurioje pateikiama daugiau faktų apie 53-ąją brigadą. Remiantis jų turimais duomenimis, 2014 metais kiekvienai iš trijų jos batalionų priklausė pilnos sudėties „Buk“.

Kolonoje, užfiksuotoje liepos 25-25 dienomis, buvo gabenamos „Buk“ sistemos, kita karinė technika bei vyko antrojo bataliono kariai. Kolona judėjo karinio Milerovo aerodromo link.

Toliau karinė technika, gabenta kolonoje, buvo pervežta į teritoriją prie sienos su Ukraina, iš kur nukeliavo į okupuotą teritoriją.

Rusija savo vaidmenį visada neigė, tokias išvadas smerkdama kaip pramanus.

Absurdiškas garso įrašas

2015 metais Rusijos propagandistai išplatino absurdišką „įrodymą“ dėl lėktuvo numušimo.

Rusų leidinys „Komsomolskaja pravda“ paskelbė garso įrašą, kuriame užfiksuotas tarp dviejų Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) darbuotojų, neva planuojančių numušti MH17 skrydį vykdžiusį Malaizijos oro linijų lėktuvą, vykstantis pokalbis.

Garso įraše girdėti nenatūraliai skambantys pasisveikinimai, po kurių seka griozdiškas dialogas. Susidaro įspūdis, kad abu vyrai skaito iš anksto surašytą tekstą.

Teigiama, kad du besikalbantys asmenys – tai šnipai Davidas Hamiltonas ir Davidas L. Sternas. Jie aptaria „pasirengimą“ operacijai, skirtai numušti lėktuvą paleidus į jį raketą „žemė-oras“. Taip pat aptariamas planas B – bomba lėktuvo viduje. Iš pokalbio pavyksta suprasti, kad šio plano esmė – diskredituoti rusų remiamus separatistus Ukrainoje ir Kremlių, rašė „Foreign Policy“. Vis dėlto vos tik pradėjus klausyti vaizdo įrašą kyla abejonių dėl šios medžiagos autentiškumo. Vyrų akcentas atrodo mažų mažiausiai keistas.

Vienas iš kalbančiųjų pusę įrašo bendrauja britams būdinga tartimi, tačiau antroje įrašo dalyje jau kalba su amerikietišku akcentu. Kitas vyras visomis išgalėmis mėgina nuslėpti rusišką akcentą, tačiau jam tai sunkiai pavyksta padaryti. Daugiausia įtarimų kelia pats pokalbis. Vyrai nesikalba vienas su kitu, kaip tai darytų asmenys, kurių gimtoji kalba yra anglų, o taria frazes, primenančias per „Google Translate“ į anglų iš rusų kalbos išverstą tekstą. Net ir atsisveikino vyrai vienas kitam palinkėdami sėkmės, o tai rusams būdingas atsisveikinimo būdas.

Šokiruojantis vaizdo įrašas

Praėjus metams po oro bendrovės „Malaysia Airlines“ reiso MH17 lėktuvo katastrofos buvo paviešintas naujas vaizdas įrašas, kuriame esą matoma, kaip Rytų Ukrainos prorusiški separatistai grobsto žuvusių keleivių bagažą.

Tą vaizdo įrašą gavo Sidnėjaus dienraštis „The Daily Telegraph“ ir paskelbė jį praėjus lygiai metams po to, kai Malaizijos keleivinis lėktuvas buvo numuštas per įprastą skrydį iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą.

„Bjauru žiūrėti, o praėjus 12 mėnesių nuo MH17 numušimo labai trikdo, kad šis vaizdo įrašas pasirodė dabar“, – Australijos užsienio reikalų ministrė sakė televizijai „Nine Network“, tačiau ji negalėjo patvirtinti, ar tas įrašas yra autentiškas.

„Jis neabejotinai atitinka mūsų žvalgybos informaciją, kurią gavom prieš 12 mėnesių, – kad „Malaysia Airlines“ reiso MH17 (lėktuvas) buvo numuštas raketa „žemė–oras“, – pridūrė ministrė. Laikraštis tvirtino, kad vaizdo įrašas, kuris esą buvo slapta išvežtas iš Ukrainos separatistų pagrindinės tvirtovės Donecko ir gautas tik šią savaitę, buvo nufilmuotas pačių kovotojų, kai jie įamžino nuolaužas, iš pradžių manydami, kad buvo numuštas Ukrainos oro pajėgų lėktuvas.

„The Daily Telegraph“ teigė, kad vaizdo įraše matosi, kaip kovotojai sutriko, supratę, kad tas lėktuvas yra komercinis laineris.

Tačiau jame taip pat matomi ginkluoti vyrai, vilkintys slepiamuosius drabužius, vaikštantys tarp smilkstančių nuolaužų, besirausiantys keleivių kuprinėse ir metantys ant žemės juose buvusius daiktus.

Laikraštis pabrėžė, kad įraše aiškiai matomas apsišaukėliškos „Donecko liaudies respublikos“ tapatybės pažymėjimas, kabojęs ant kaklo vienam iš vyrų, atvykusių į katastrofos vietą.

Kraupios užuominos

2015 metų spalį Olandijos ataskaitoje dėl Malaizijos lėktuvo katastrofos užsimenama, kad buvo bandoma nuslėpti tikrąsias šios tragedijos priežastis, įskaitant bandymus nevykusiai atlikti kapitono palaikų autopsiją, sąmoningai pašalinant iš jo kūno metalinius „Buk“ raketos fragmentus.

Olandų tyrėjai teigė, kad trys pilotai žuvo iš karto, kai per metrą nuo jų kabinos sprogo rusų gamybos „Buk“ raketa. Sprogimo metu su „milžiniška jėga“ lėktuvą suvarpė šimtai šrapnelio dalelių, rašoma Olandijos saugumo tarybos ataskaitoje.

Olandijos saugumo tarybos ataskaitoje buvo pažymima, kad pirmojo piloto, patyrusio „daugybinius lūžius“, kūne buvo aptikta daugiau kaip 120 objektų, „daugiausia metalinių fragmentų“.

Kai olandų ekspertai identifikavo kapitono palaikus, jie nustatė, kad juose jau „buvo atlikta išorinė ir vidinė ekspertizė svetimkūniams pašalinti“. Nepaisant akivaizdžių bandymų pašalinti šrapnelio liekanas, jo kūne „buvo aptikta šimtai metalinių objektų“, taip pat nustatyti kaulų lūžiai ir kiti sužalojimai, teigiama ataskaitoje.

Tarp ištirtų raketos šrapnelio fragmentų buvo dvi peteliškės formos dalelės, kurios, kaip nustatė Olandijos saugumo taryba, yra būdingos tam tikros „Buk“ raketos kovinei galvutei.

Raginimai prisiimti atsakomybę

Šių metų gegužės pabaigoje Australija ir Nyderlandai oficialiai apkaltino Rusiją 2014 metais numušus MH17 lėktuvą virš Ukrainos.

Šis žingsnis gali nulemti teisinius veiksmus. Abi šalys dabar gali imtis veiksmų pateikti dosjė kokiam nors tarptautiniam teisėjui ar organizacijai, priduriama pareiškime.

Olandija ir Australija mano, kad Rusijai tenka dalis atsakomybės dėl oro bendrovės „Malaysia Airlines“ reisu MH17 skridusio lėktuvo numušimo, sakoma Nyderlandų vyriausybės pareiškime. Jis buvo išplatintas kitą dieną po to, kai tarptautiniai tyrėjai paskelbė išvadas, jog raketa BUK, kuria buvo numuštas lėktuvas, buvo atvežta iš Rusijos kariuomenės brigados Kurske.

Išplatintame pareiškime Australijos užsienio reikalų ministrė Julie Bishop ir generalinis prokuroras Christianas Porteris pažymėjo, jog Nyderlandų specialistų vadovautų ekspertų išvada, kad lėktuvą 2014 metų liepos 17 dieną numušė BUK sistema, priklausanti Rusijos kariuomenės 53-ajai brigadai, yra labai reikšminga.

„Šį vakarą Australija ir Nyderlandai perspėjo Rusijos Federaciją, kad mes ją laikome atsakinga numušus lėktuvą. Išsakėme pageidavimą kalbėtis ir aptarti visas aplinkybes, susijusias su tragiška nekaltų žmonių žūtimi“, – rašoma dokumente.

Pareiškimo autoriai sako, kad Rusija už savo veiksmus privalo atsakyti. Jie teigia, kad Rusijos Federacija privalės atsakyti pagal tarptautinės teisės nuostatas, tačiau Nyderlandų tyrėjai dės pastangas, kad už šią tragediją atsakytų ir individualūs asmenys.

„Reisu MH17 skridusio (lėktuvo) numušimas sukėlė neįsivaizduojamas kančias“, – po olandų vadovaujamos Jungtinės tyrėjų komandos (JIT) naujausių išvadų sakė Olandijos užsienio reikalų ministras Stefas Blokas.

„Remdamiesi JIT išvadomis Nyderlandai ir Australija dabar yra įsitikinę, kad Rusija atsakinga už BUK įrenginio, kuris buvo panaudotas numušant (lėktuvą), dislokavimą. Vyriausybė dabar žengia kitą žingsnį, oficialiai laikydama Rusiją atsakinga“, – pridūrė ministras. „Nyderlandai ir Australija pasirinko žengti teisiniu keliu“, – rašoma minimame vyriausybės pareiškime.

Australijos užsienio reikalų ministrė Julie Bishop savo ruožtu paragino tarptautinę bendriją palaikyti Kanberą ir Hagą. „Tai yra grėsmė tarptautiniam saugumui, – sakė ministrė. – Jei kariškių ginklai dislokuojami karo zonoje ir panaudojami civiliniam lėktuvui numušti, kyla grėsmė tarptautiniam saugumui, todėl raginame visas šalis informuoti Rusijos Federaciją, kad jos elgesys nepriimtinas.“

Europos Sąjunga ir NATO taip pat paragino Rusiją prisiimti atsakomybę dėl Malaizijos oro bendrovės „Malaysia Airlines“ reisu MH17 skridusio lėktuvo numušimo virš Rytų Ukrainos.

„Europos Sąjunga ragina Rusijos Federaciją prisiimti atsakomybę ir visapusiškai bendradarbiauti siekiant užtikrinti atskaitomybę“, – sakoma ES užsienio politikos vadovės Federicos Mogherini paskelbtame pareiškime.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas atskirame pareiškime pažymėjo, kad Olandijai ir Australijai paskelbus, jog laiko Rusiją atsakinga už orlaivio numušimą virš Rytų Ukrainos, jis taip pat ragina Maskvą prisiimti atsakomybę.