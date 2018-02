„Pabaisa iš rytų“ (Beast from the East) britų žiniasklaidos pramintas meteorologinis reiškinys šią savaitę neš stingdantį vėją iš Rusijos, o dėl to juntama oro temperatūra bus gerokai žemesnė nei rodys termometrai.

Šalčio banga Europoje jau nusinešė kelias gyvybes, o Italijoje dėl šaltų orų ir sniego buvo atidėtos futbolo varžybos ir kilo sumaištis keliuose.

Prancūzijoje, kur prognozuojami -10 laipsnių Celsijaus šalčiai, o jutiminė temperatūra gali siekti ir -18 laipsnių pagal Celsijų, baiminamasi dėl gatvėse besiglaudžiančių žmonių gyvybių.

Pietrytiniame Valanso mieste sekmadienį buvo aptiktas vieno sušalusio benamio lavonas, o dar vieno vyro palaikai penktadienį buvo rasti jo landynėje Paryžiaus priemiestyje.

Prancūzijoje buvo atidaryta papildomų laikinų prieglaudų benamiams, o šiauriniame Kalė uoste šeštadienio naktį tokiose pastogėse nuo šalčio gelbėjosi apie 200 migrantų.

Prieš daugiau kaip metus Prancūzijos vyriausybė išardė itin netvarkingą „Džiunglėmis“ pramintą savavališkai įrengtą stovykla prie Kalė uostamiesčio, bet ten tebėra šimtai migrantų, mėginančių įsibrauti į sunkvežimius, važiuojančius į Didžiąją Britaniją per Lamanšo tunelį.

„Man pasisekė būti čia, kur šilta, o lauke būti neįmanoma dėl šalčio“, – sakė 20-metis Afghanas Shafiqas.

„Sibiro ekspresas“

Britanijos meteorologijos biuras skelbia, kad per artimiausias tris dienas šiaurės Anglijoje gali iškristi 10 cm sniego, o temperatūra gali nukristi iki 15 laipsnių šalčio.

Meteorologai taip pat perspėjo apie galimus eismo sutrikimus bei sakė, kad „ankstų pirmadienį rytinėse Anglijos dalyse krentantis sniegas pirmadienio popietę ir vakarą turėtų sustiprėti ir apimti dar didesnes teritorijas“.

Penktadienį pirmame laikraščio „Daily Express“ puslapyje skaitytojai buvo įspėti: „Šiltai apsimuturiuokite! Stingdančiai šaltas „Sibiro ekspresas“ darda Britanijos link.“

Šalčių neišvengė ir Rusija; šalies meteorologijos tarnyba perspėjo apie „neįprastai“ žemas temperatūras iki pat trečiadienio. Maskvos regione naktį iš sekmadienio į pirmadienį buvo žadama -24 laipsnių Celsijaus temperatūra, o centrinėje Rusijos dalyje temperatūra nukrito iki -35 laipsnių pagal Celsijų.

Lenkijoje penktadienio naktį nuo šalčio mirė du žmonės. Nacionalinio saugumo centro duomenimis, nuo lapkričio šalyje šalčiai jau pareikalavo 46 gyvybių.

Vokietijoje irgi laukiama didelių šalčių. Pirmadienį kai kuriuose Alpių slėniuose pietinėje Bavarijos žemėje temperatūra turėtų nukristi iki -22 laipsnių Celsijaus.

Atidėtos futbolo varžybos

Sekmadienį iškritęs gausus sniegas šiauriniame Italijos Turino mieste privertė atidėti aukščiausiojo šalies futbolo lygos diviziono „Serie A“ varžybas tarp klubų „Juventus“ ir „Atalanta“.

Pirmadienį Italijos sostinėje dėl sniego bus uždarytos mokyklos, o sekmadienio naktį temperatūra Romoje nukrito iki 6 laipsnių šalčio. Pareigūnai perspėjo vairuotojus vengti kelionių po kalnuotus regionus dėl apsnigtų ir apledėjusių kelių.

Tuo tarpu Austrijoje sekmadienio naktį buvo žadama 20 laipsnių šalčio, o jutiminė temperatūra turėjo būti dar žemesnė.

„Jausis lyg būtų minus 30“, – laikraščiui „Oesterreich“ sakė šalies meteorologijos tarnybos ZAMG atstovas Stefanas Kiesenhoferis.

Toks didelis šaltis „ateina kas septynerius ar 10 metų“, teigė jis.

Vengrijoje šalto oro bangai rengėsi nuo šeštadienio, o Kroatijoje dėl smarkaus snygio buvo uždarytos kai kurios mokyklos.

Rumunijos sostinėje Bukarešte ir dar trijose vietovėse šalies pietuose mokyklos taip pat buvo uždarytos. Šalies meteorologai prognozuoja, kad iškris dar daugiau sniego, o temperatūra kris iki -20 laipsnių Celsijaus.

Kai kuriose Rumunijos dalyse nėščiosioms ir dialize gydomiems pacientams buvo patariama pasilikti ligoninėse, kad prireikus pagalbos jie neįstrigtų namie.

Ispanijos meteorologijos agentūra perspėjo, kad Pirėnų pusiasalyje ir Balearų salose laukiama „smarkaus snygio“.

Šalčiau nei Šiaurės ašigalyje?

Vis dėlto olandai, nepaisydami šalčių, nusprendė pačiuožinėti ant užšalusių šalies kanalų ir ežerų.

Šalies pareigūnai rekomendavo vengti lipti ant užšalusių natūralių vandens telkinių, tačiau teigė, kad palankesnės sąlygos šioms žiemos pramogoms gali būti šalies šiaurėje keliomis dienomis vėliau.

Šalčiai taip pat nesutrukdė sekmadienio rytą keliems šimtams „ruonių“ įšokti į Maso upę Belgijos Hiuji regione. Vandens temperatūra ten siekė 3 laipsnius šilumos, o oro – 2 laipsnius šalčio.

Pranešama, kad kai kuriose vietose Europoje šią savaitę gali būti šalčiau nei Šiaurės ašigalyje. Grenlandijos šiaurėje esančiame Moriso Džezupo kyšulyje nuo vasario vidurio keliskart buvo užfiksuota pliusinė temperatūra, informavo Pasaulio meteorologijos organizacija.