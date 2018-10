Šiam leidiniui straipsnius rašęs ir kritikos Saudo Arabijos sosto įpėdiniui princui Mohammedui nevengęs reikšti J. Khashoggi dingo antradienį, kuomet įėjo į Saudo Arabijos konsulatą Stambule atsiimti dokumentų. Anot vieno šaltinio Turkijos vyriausybėje, šalies policija mano, kad žurnalistas buvo nužudytas. Pats Rijadas tokį pareiškimą atmeta. „Jungtinės Valstijos dabar turi vieningai stengtis nustatyti visus pono Khashoggi dingimo faktus“, – sakoma leidinio redakcijos straipsnyje, kuriame Vašingtonas raginamas „garsiai ir aiškiai reikalauti atsakymų“. Pabrėždamas, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas laiko princą Mohammedą „privilegijuotu sąjungininku“, laikraštis pažymėjo, kad karalystė dabar turėtų elgtis atitinkamai ir pasidalyti informacija apie J. Khashoggi buvimo vietą. „Jei sosto įpėdinis neatsakys visaverčiu bendradarbiavimu, Kongresas visų pirma privalėtų visiškai įšaldyti bendradarbiavimą su karalyste“, – rašo „The Washington Post“. Dienraštis taip pat paragino Turkiją atskleisti bet kokius turimus įrodymus apie Rijado kritiko įtariamą nužudymą ir jį „tiriant išnaudoti visas galimybes“. Anot leidinio, Rijadas turėtų paaiškinti, ką J. Khashoggi apsilankymo metu konsulate veikė į Stambulą atvykę 15 Saudo Arabijos piliečių, tarp kurių buvo ir pareigūnų. „Vis dar tikimės, kad ponas Khashoggi nenukentėjo ir netrukus sugrįš prie rašomojo stalo“, – nurodo „The Washington Post“. „Jei pranešimai apie jo nužudymą pasitvirtins, reikėtų ne tik liūdėti, bet ir nubausti tuos, kas įvykdė žmogžudystę ir ją užsakė“, – priduria laikraščio redakcija. Dingęs 59-erių žurnalistas anksčiau yra dirbęs vyriausybės patarėju. Jis neseniai kritikavo kai kurias princo Mohammedo vykdomos politikos kryptis bei Rijado įsitraukimą į Jemeno karą. J. Khashoggi praėjusiais metais apsigyveno Jungtinėse Valstijose, kad išvengtų galimo arešto, ir parašė „The Washington Post“ virtinę straipsnių apie Saudo Arabiją.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.