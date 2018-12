Savo naujametiniame sveikinime vokiečiams A. Merkel paminėjo, kad ilgai gyvavę neabejotini dalykai dėl tarptautinio bendradarbiavimo dabar patiria išbandymą. Pasaulinių iššūkių, įskaitant klimato kaitą, imigraciją ir kovą su terorizmu, šalys negali išspręsti veikdamos pavieniui, perspėjo kanclerė. „Savo pačių interesų vardan norime išspręsti visus šiuos klausimus ir geriausiai tai galime padaryti taip pat atsižvelgdami į kitų interesus“, – sakė ji kalboje, kuri visa bus transliuojama vėliau pirmadienį. „Tai dviejų praėjusio amžiaus pasaulinių karų pamoka“, – sakė A. Merkel, bet perspėjo, kad „neabejotini dalykai dėl tarptautinio bendradarbiavimo patiria spaudimą“. „Dėl savo pačių interesų privalome prisiimti daugiau atsakomybės“, – sakė ji. Vokietija 2019–2020 metais turi užimti nenuolatinę vietą Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje ir Europos didžiausios ekonomikos lyderė sakė, kad jos šalis aktyviai sieks „pasaulinių sprendimų“. Ji taip pat pažadėjo didinti išlaidas humanitarinei ir plėtros pagalbai, taip pat gynybai. Nors A. Merkel savo kalboje JAV prezidento Donaldo Trumpo nepaminėjo, anksčiau ji yra ne kartą atmetusi jo kritiką daugiašališkumo atžvilgiu. Rugsėjo mėnesį antrą kartą pasirodęs JT metiniame susitikime, D. Trumpas Generalinei Asamblėjai pasakė, kad jis ir jo administracija „atmeta globalizmo ideologiją“. „Mes renkamės patriotizmo doktriną“, – pareiškė jis. Praėjus savaitei A. Merkel perspėjo D. Trumpą nenaikinti JT. „Manau, kad be galo pavojinga naikinti kažką nesukūrus kažko naujo“, – tuomet per regioninių rinkimų Bavarijoje kampanijos renginį pareiškė Vokietijos kanclerė.

