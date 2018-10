Abu A. Merkel vadovaujamos „didžiosios koalicijos“ partneriai sekmadienį patyrė reikšmingą pralaimėjimą per rinkimus vienoje svarbiausių Vokietijos žemių. Tačiau partijos lyderiai iš pažiūros yra pasiryžę išsaugoti drausmę prieš artėjančius rinkimus kitoje svarbioje žemėje – Hesene po dviejų savaičių. Vidaus reikalų ministras H. Seehoferis žurnalistams pareiškė, kad jo vadovaujama A. Merkel konservatyviųjų sąjungininkų partija – Krikščionių socialinė sąjunga (CSU) „atliks savo vaidmenį (...), kad „didžioji koalicija“ galėtų užtikrintai tęsti savo darbą“. Per sekmadienio rinkimus H. Seehoferio partija gavo apie 37,2 proc. balsų ir prarado turėtą absoliučią daugumą šioje turtingoje pietinėje žemėje. Per ankstesnius Bavarijos rinkimus prieš penkerius metus CSU buvo gavusi 47,7 procento balsų. Šįkart šios partijos pasirodymas Bavarijoje, kuriai ji tradiciškai vadovaudavo, yra prasčiausias nuo 1950-ųjų. Dėl tokio prasto partijos pasirodymo rinkimuose dalis jos narių kaltino H. Seehoferį ir leido suprasti, kad 69-erių politikas turėtų atsistatydinti. Tačiau jis tokios galimybės nesvarsto. „Aš nediskutuosiu apie savo padėtį“, – pareiškė H. Seehoferis. Jis taip pat pabrėžė, kad jo partija ir toliau užima „ypatingą vietą Vokietijos politiniame žemėlapyje“. Manoma, kad CSU galėtų tartis su savo vietos varžove konservatyvia Laisvųjų rinkėjų partija („Die Freien Waehler“) dėl vyriausybės fomavimo Miunchene. Anksčiau šiais metais nenoriai prie A. Merkel nacionalinės koalicijos prisijungę centro kairieji socialdemokratai Bavarijoje gavo vos 9,7 proc. rinkėjų balsų – daugiau nei per pusę mažiau nei 2013-aisiais. Tai buvo blogiausias jų rezultatas Bavarijos žemėje nuo Antrojo pasaulinio karo. Labiausiai savo pozicijas sustiprino Žaliųjų partija, rinkimuose likusi antra. Be to, į žemės parlamentą pirmąkart pateks kraštutinė dešinioji partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD). Ši partija turės deputatų 15-oje iš 16 Vokietijos žemių asamblėjų ir federaliniame parlamente.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.