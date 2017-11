Toks jos pareiškimas pasirodė žlugus deryboms dėl valdančiosios koalicijos ir Vokietijoje kilus politinei krizei. „Labai skeptiškai vertinu“ mažumos vyriausybės galimybę, sakė A. Merkel visuomeniniam transliuotojui ARD. Pasak jos, „nauji rinkimai būtų geresnis kelias“. Kitame interviu transliuotojui ZDF kanclerė sakė, kad Vokietijai reikia stabilios vyriausybės, „kuriai nereikėtų siekti daugumos (pritarimo) dėl kiekvieno sprendimo“. 12 metų Vokietijai vadovaujanti politikė patvirtino, kad yra pasirengusi vesti savo Krikščionių demokratų sąjungą (CDU) į naujus rinkimus. Ji sakė nesvarstanti pasitraukimo iš partijos vadovės pareigų galimybės. Susiję straipsniai: Krizė Vokietijoje: padėtį bando gelbėti prezidentas Vokietija pateko į politinę krizę: Merkel turės kovoti dėl išlikimo A. Merkel yra priversta kovoti dėl savo politinės ateities, žlugus itin sudėtingoms deryboms su žaliaisiais ir verslui palankia partija FDP. Kadangi šioms politinėms jėgoms nepavyko susitarti, didžiausiai Europos ekonomikai gresia nauji rinkimai. Tačiau naujas balsavimas gali baigtis taip pat neaiškiai kaip ir rugsėjį, kai pakankamos daugumos nesurinkęs konservatyvusis A. Merkel CDU-CSU aljansas turėjo ieškoti galimų koalicijos partnerių.











