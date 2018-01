Šios derybos kanclerei taip pat reiškia mūšį už savo politinės karjeros išsaugojimą. Ji sakė, kad laukia „sunki diena“, ir derybos veikiausiai užsitęs iki išnaktų. Vokietijos kanclerė žadėjo, kad jos Krikščionių demokratų sąjunga (CDU) „konstruktyviai dirbs, kad pasiektų reikalingų kompromisų, tačiau taip pat žinome, jog mums reikia vykdyti teisingą politiką mūsų šalyje“. Rugsėjį vykusiuose rinkimuose A. Merkel nepavyko užsitikrinti daugumos ir Vokietijos politikos veteranei nesiseka rasti partnerių, su kuriais galėtų vadovauti didžiausiai Europos ekonomikai. Žlugus bandymui suformuoti koaliciją su kairiosios pakraipos Žaliųjų partija ir verslui palankia Laisvąja demokratų partija (FDP), dabar kanclerė viliasi atnaujinti politinį aljansą su Vokietijos socialdemokratų partijos (SPD). Susiję straipsniai: Vokietijos kanclerė imsis paskutinio bandymo suformuoti koaliciją SPD lyderis Martinas Schulzas paskutinę parengiamųjų derybų dieną taip pat užsiminė apie „dideles kliūtis“. Per tas derybas partijų atstovai nagrinėjo, ar pakankami yra bendri abiejų politinių jėgų pagrindai formalioms deryboms pradėti dėl naujosios vyriausybės suformavimo iki kovo ar balandžio. M. Schulzas tvirtina, kad jo partija nori užtikrinti, jog naujoji vyriausybė įsipareigotų „dirbti Europos Sąjungos atnaujinimo“ labui. Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris savo ruožtu priminė derybininkams, kad jie „yra atsakingi už Europą ir patikimumą, partnerystę bei įsitraukimą į tarptautinę politiką“.

