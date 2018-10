Vienos dienos A. Merkel ir jos kabineto narių vizitas yra reguliarių Vokietijos ir Izraelio vyriausybių konsultacijų dalis, bet jis buvo surengtas po to, kai B. Netanyahu griežtai sukritikavo Europos valstybių mėginimus išsaugoti susitarimą dėl Irano branduolinės programos. Vokietija ir kitos Europos šalys savo ruožtu ne kartą kritikavo Izraelio nausėdijų statybas Vakarų Krante ir įspėdavo apie pavojų, iškilusį vadinamajam dviejų valstybių sprendiniui, kuriuo tikimasi užbaigti konfliktą su palestiniečiais. Abu lyderiai, atrodo, padarė viską, kad vizitas įvyktų sklandžiai ir šiltai pasisveikino, kai trečiadienio vakarą į žydų valstybę atvyko delegacija iš Berlyno, o ketvirtadienį kartu dalyvavo vienoje inovacijų parodoje. Vokietijos lyderė pradėjo savo dieną apsilankymu Holokausto memoriale, įrengtame ant aukštų kalvų Jeruzalėje. Padėjusi vainiką memorialo „Yad Vashem“ Atminimo salėje, kur dega amžinoji ugnis, ji kalbėjo apie Vokietijos, kaip Holokausto kaltininkės, atsakomybę. „Iš čia kyla Vokietijos amžina atsakomybė neužmiršti šio nusikaltimo ir priešintis antisemitizmui, ksenofobijai, neapykantai ir smurtui“, – perskaitė ji savo įrašą memorialo svečių knygoje. Vėliau, gavusi Jeruzalėje įsikūrusio Haifos universiteto garbės daktaro laipsnį, ji atsakė į studentų klausimus ir užsiminė apie tarptautinį susitarimą su Iranu dėl jo branduolinės programos. B. Netanyahu neseniai paragino Europos valstybes pasekti JAV prezidento Donaldo Trumpo pavyzdžiu ir pasitraukti iš šio sandorio, sudaryto su jo šalies pagrindiniu varžovu Teheranu. Vokietija, kaip ir kitos susitarimo signatarės, teigia, jog vis dar neleidžia Iranui gauti branduolinių ginklų. A. Merkel atkreipė dėmesį į iraniečių kariuomenės buvimą kaimyninėje Sirijoje svarstė, kaip šis faktas didina grėsmę, kylančią Izraeliui iš jo pagrindinio priešo. Kanclerė pridūrė, kad branduolinis susitarimas bus toliau svarstomas su B. Netanyahu. „Mes visiškai sutinkame, kad būtina padaryti viską, kad užkristumėme kelią branduoliniam ginklavimuisi“, – sakė ji.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.