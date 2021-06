Per internetu transliuotą spaudos konferenciją A. Merkel sakė, kad per dvišalį susitikimą su britų premjeru Borisu Johnsonu per šiuo metu Britanijoje vykstantį Didžiojo septyneto šalių viršūnių susitikimą ji „pasisakė už pragmatišką (šio klausimo) sprendimą“.

Britanijos ir Europos Sąjungos „bendras klestėjimas“ yra „ypatingai svarbus“, pareiškė A. Merkel. Ji teigė B. Johnsonui priminusi, kad ES „turi ... kontroliuoti (savo) rinką“ ir kad „sienos kontrolės tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos nenustatymas nieko nekeičia“.

„Tačiau kalbant apie klausimus, susijusius su praktiniu (protokolo) įgyvendinimu, mes turime apsvarstyti, kur geriausiai galėtume veikti Šiaurės Airijos piliečių naudai“, – sakė ji.

Vokietijos kanclerė tai pareiškė po to, kai B. Johnsonas perspėjo, jog suspenduos po „Brexito“ pasiektą susitarimą dėl Šiaurės Airijos, jeigu nebus rastas kitas būdas išspręsti nesutarimus dėl patikrų pasienyje.

Briuselį yra papiktinęs Londono nesugebėjimas įvesti per Airijos jūrą iš žemyninės JK dalies – Anglijos, Škotijos ir Velso – į Šiaurės Airiją gabenamų prekių patikros.

Šį savaitgalį Britanijoje vykstančio Didžiojo septyneto šalių viršūnių susitikimo metu Europos lyderiai paskelbė B. Johnsonui ultimatumą ir paragino jį laikytis duoto žodžio bei įgyvendinti Šiaurės Arijos „protokolą“, kuris abiejų pusių buvo pasirašytas atskirai nuo prekybos susitarimo.

Savo ruožtu B. Johnsonas dar kartą pakartojo savo raginimą Europos Sąjungai siekti kompromiso ir pragmatiškesnio požiūrio po to, kai anksčiau šią savaitę nutrūko derybos šiuo klausimu.

Jis sakė nėra pasirengęs kelti grėsmės JK teritoriniam vientisumui ir „nedvejosiąs inicijuoti (protokolo) 16-ojo straipsnio“, kuriuo stabdomas jo taikymas.

„Mums reikia išspręsti šį klausimą, – „Sky News“ sakė britų premjeras. – Manau, kad mes galime tai išspręsti. Tačiau mūsų ES draugai ir partneriai turi suprasti, kad mes padarysime viską, ką reikia, ir kad yra tam tikro nesusikalbėjimo.