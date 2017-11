Ji perspėjo, kad laikas spaudžia veikti, nes Europą užklupo ištisa virtinė iššūkių. „Turime įvairių problemų Vokietijoje. Tačiau Europa taip pat nekantrauja sulaukti atsakymų į opius klausimus“, – sakė A. Merkel žurnalistams po pasitarimo su savo Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) lyderiais Berlyne. Kanclerei niekaip nepavyksta suformuoti valdančiosios koalicijos po rugsėjį įvykusių rinkimų, per kuriuos jos partijai nepavyko užsitikrinti daugumos. Kadangi SPD iš pradžių atsisakė likti koalicijoje su A. Merkel konservatoriais, ilgametei kanclerei teko pradėti derybas su kairiosios pakraipos Žaliųjų partija ir verslui palankia Laisvąja demokratų partija (FDP). Tačiau tos derybos praėjusią savaitę žlugo, FDP vienašališkai nusprendus iš jų pasitraukti. Susiję straipsniai: Vokietijoje – krizė: mesta šantažo korta Gediminas Kirkilas. Kodėl Lietuvai ir Europai svarbi Vokietija ir jos situacija? Be naujų rinkimų, A. Merkel liko du pasirinkimai: prašyti SPD prisijungti prie naujos „didžiosios koalicijos“ arba mėginti dirbti kaip mažumos vyriausybė. Socialdemokratai, iškart po jiems katastrofiškai nesėkmingų rinkimų tvirtinę, kad dirbs opozicijoje, praėjusią savaitę sušvelnino savo poziciją. A. Merkel savo ruožtu pareiškė, kad dabar esama „pasiūlymo derėtis, ir kalbame rimtai“. Pabrėždama, kad Vokietijai svarbu turėti stabilią vyriausybę, A. Merkel sakė, kad Prancūzija nekantriai laukia, kol Berlynas „išreikš poziciją“ dėl siūlomų Bendrijos reformų. „Be to, turint galvoje konfliktus Artimuosiuose Rytuose, situaciją su Rusija, padėtį Jungtinėse Valstijose, manau, būtų gerai, jei Vokietija būtų pajėgi veikti“, – sakė kaclerė. „Todėl esame pasirengę derėtis su SPD. Su FDP ir žaliaisiais vedėme rimtas, įtemptas ir atviras parengiamąsias derybas. Esame pasirengę daryti tą patį ir su socialdemokratais“, – pažymėjo A. Merkel. Tačiau Vokietija be vyriausybės veikiausiai bus dar ne vieną savaitę, o gal net mėnesius. CDU vicepirmininkė Julia Kloeckner sakė, kad oficialios derybos su SPD veikiausiai prasidės tik kitąmet. Kitą savaitę įvyks socialdemokratų suvažiavimas, o vėliau bus Kalėdų atostogos.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.