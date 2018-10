A. Merkel teigė besitikinti, kad ES ir Britanijos vyriausybė galiausiai pasieks „Brexit“ susitarimą, tačiau „šiuo metu tai vėl atrodo šiek tiek sudėtingiau“. ES derybininkai ir lyderiai yra sakę, kad jiems nepriimtina, jog Britanija nori išsirankioti geriausias narystės ES detales, tačiau nenori į susitarimą dėl ateities santykių su Bendrija įtraukti savo įsipareigojimų ar neišspręstų problemų. Per Vokietijos eksportuotojų konferenciją A. Merkel pareiškė: „Privalome neleisti, kad toks pasitraukimas sugriautų mūsų bendrąją rinką, kuri tikrai yra mūsų konkurencinis pranašumas.“ „Taigi, tam reikia daug subtilumo. Ir jei tai nesuveiks šią savaitę, privalome tęsti derybas; tai aišku, bet laikas spaudžia“, – pridūrė A. Merkel.

