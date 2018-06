A. Merkel įsitraukė į ginčą su vidaus reikalų ministru Horstu Seehoferiu, šiam pareikalavus, kad kai kurie prieglobsčio prašytojai pasienyje būtų siunčiami atgal. Kanclerė tokių vienašališkų veiksmų nepalaiko ir teigia, kad jie susilpnintų Europos Sąjungą. Savo kassavaitiniame kreipimesi A. Merkel pavadino migraciją vienu iš keturių pagrindinių iššūkių, kuriuos ruošiasi aptarti Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai. Kanclerė, E. Macronas ir abiejų šalių ministrai susitiks antradienį. Pasak A. Merkel, Berlynas ir Paryžius aptars padėtį gynybos ir saugumo srityse, kuriose abi šalys jau „atliko didžiulį žingsnį į priekį“, taip pat planuoja diskutuoti apie ekonominio bendradarbiavimo ir inovacijų bei euro zonos ateities klausimus. Vokietijos lyderei nepavyksta pasiekti konsensuso su kolegomis iš valdančiojo CSU/CDU bloko dėl migracijos politikos, nors jau birželio pabaigoje vyks ES viršūnių susitikimas, kur šis klausimas bus vienas pagrindinių.











