Per pokalbį su M. Morawieckiu bus kalbama dvišalėmis, tarptautinėmis ir Europos temomis, aptariami ekonominiai politiniai santykiai tarp Vokietijos ir Lenkijos. Planuojama bendra vyriausybių vadovų spaudos konferencija. Vizito metu A. Metkel padės vainiką prie Nežinomo kareivio kapo.

Politiniai santykiai tarp Varšuvos ir Berlyno šiuo metu nėra sklandūs. Vokietijos vyriausybė pritaria Europos Komisijos susirūpinimui dėl Lenkijos vyriausybės teismų reformos. Lenkija atmeta Vokietijos ir Rusijos dujotiekio projektą „Noirs Stream 2“.

Be to, Lenkijos vyriausybės atstovai vis reikalauja reparacijų už sugriovimus, kuriuos šalis patyrė per vokiečių okupaciją Antrajame pasauliniame kare.