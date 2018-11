Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis pasveikino A. Merkel per ceremoniją prieš abiejų vyriausybių diskusijas. Derybos surengtos tarp kaimynių tvyrant tam tikrai įtampai. Lenkų pareigūnai sako, kad Vokietija skolinga Lenkijai iki 743 mlrd. eurų už žalą, padarytą Antrojo pasaulinio karo metais. Vokietija teigia, kad Lenkija neturi teisinio pagrindo šioms pretenzijoms. Kitas įtampą keliantis klausimas yra Lenkijos nepritarimas vokiečių ir rusų dujotiekio projektui „Nord Stream 2“, su kuriuo, kaip teigia Varšuva, Rusija įgis pernelyg didelę kontrolę Europoje, ypač pakenkdama Lenkijai ir Ukrainai.

