Pareiškęs savo nuomonę šiuo klausimu, iš naujo pakursčiusiu šalyje debatus dėl imigracijos, agentūros vadovas Hansas-Georgas Maassenas sakė dienraščiui „Bild“ neturįs „jokių įrodymų, jog internete platinamas vaizdo įrašas“, kuriame demonstruojamas kabinėjimasis prie imigrantų ir jų persekiojimas, „yra autentiškas“. H.-G. Maassenas, kontržvalgybos tarnybai vadovaujantis jau šešerius metus, sakė skeptiškai vertinantis „žiniasklaidos pranešimus apie dešiniojo sparno ekstremistų vykdomas užsieniečių medžiokles Chemnice“. Šiame rytiniame mieste po rugpjūčio pabaigoje įvykusio vieno vokiečio nužudymo, siejamo su prieglobsčio ieškotojais, įvyko kelios didelės ultradešiniųjų demonstracijos. Pareigūnas netgi užsiminė, kad vaizdo įrašas galėjo būti suklastotas, nors šis teiginys daugelio buvo įvertintas nepatikliai. „Remiantis mano atsargiu vertinimu, esama svarių priežasčių manyti, kad tai buvo sąmoningai paskleista melaginga informacija, galbūt siekiant nukreipti dėmesį nuo nužudymo Chemnice“, – aiškino H.-G. Maassenas. Jokių įrodymų savo prielaidai konržvalgybos vadovas nepateikė. Iki šiol abejones dėl minėto vaizdo įrašo tikrumo per socialinius tinklus reiškė tik kraštutinių dešiniųjų šalininkai. Kai buvo nudurtas vienas vietos stalius, vėlesnėmis dienomis ekstremistų grupės ir tūkstančiai vietos gyventojų išeidavo į Chemnico gatves. Kai kurie eitynių dalyviai skanduodavo užsieniečius niekinančius šūkius ir demonstruodavo uždraustą nacių pasisveikinimą. Per šalį sukrėtusį smurto protrūkį riaušininkai taip pat puldinėjo žurnalistus ir policininkus. Kitą dieną po rugpjūčio 26-ąją Chemnice surengtos pirmosios demonstracijos A. Merkel atstovas Steffenas Seibertas nedelsdamas pasmerkė šiuos neramumus ir užsieniečius „medžiojančius“ protestuotojus. A. Merkel pati ne kartą pavartojo šią frazę per vėlesnius įtemptus debatus ir pridūrė, kad „neapykantai gatvėse“ Vokietijoje ne vieta. Vis dėlto šią savaitę Saksonijos vyriausiasis ministras Michaelis Kretschmeris neigė pranešimus apie įvykius jo žemėje ir regiono asamblėjai tvirtino, kad nebuvo „jokios gaujos, jokių užsieniečių medžioklių ir pogromų“. Puolimas prieš Merkel S. Seibertas atsisakė komentuoti šiuos skirtingus vertinimus, tik pareiškė, kad „esama pasakę viską, ką reikėjo pasakyti“. Tačiau H.-G. Maasseno komentarai išprovokavo vyriausybės partijų ir opozicijos kritiką. Žalieji juos vadino „atvirai absurdiškais“ ir prilygstančiais „tiesioginiu puolimu“ prieš A. Merkel. A. Merkel valdančiajai koalicijai priklausantys socialdemokratai savo ruožtu ragino atlikti tyrimą dėl šių pareiškimų, o kraštutinė kairioji Kairės partija (Die Linke) reikalavo, kad H.-G. Maassenas atsistatydintų. Policija nurodė, kad keli žmonės pateikė skundus dėl užpuolimų. Tarp jų buvo Sirijos, Bulgarijos ir Afganistano piliečių. Vienas laisvai samdomas žurnalistas, dirbantis savaitraščiui „Die Zeit“ ir buvęs rugpjūčio 26-ąją surengtame proteste, per „Twitter“ paskelbė keletą vaizdo įrašų ir žinučių, kuriose pasakojo, kaip demonstrantai agresyviai vaikėsi žmones, iš pažiūros – ne vokiečius, ir svaidėsi ksenofobiniais įžeidimais. Vieno anoniminio vartotojo paskelbtu įrašu, kuriame matomi panašūs vaizdai, dalijosi daugelis žiniasklaidos priemonių ir žmogaus teisių grupių. Penktadienį paskelbtoje šio vaizdo įrašo analizėje, atliktoje visuomeninės televizijos ARD užsakymu, sakoma, kad jis veikiausiai yra autentiškas. Ši išvada daroma remiantis duomenimis apie meteorologines sąlygas, geografine informacija ir faktus patvirtinančiais žurnalistų bei kitų liudininkų pareiškimais. Be to, pabrėžiama, kad panašių įrašų buvo paskelbta ultradešiniųjų „Facebook“ paskyrose.

